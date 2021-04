NADA kontrolliert DFB-Frauen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat einen unangemeldeten Besuch von Kontrolleuren der Nationalen Anti Doping Agentur (NADA) bekommen. Bei einer Kontrolle im Mannschaftshotel in Neu-Isenburg mussten am heutigen Abend insgesamt vier Spielerinnen Urinproben abgeben.

Die DFB-Auswahl bestreitet am Samstag (ab 16.10 Uhr, live in der ARD) gegen Australien und am Dienstag (ab 16 Uhr, live im ZDF) gegen Norwegen in der BRITA-Arena in Wiesbaden zwei Länderspiele.