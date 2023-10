Nachholtermine in der 3. Liga festgelegt

Die beiden ausstehenden Nachholspiele in der 3. Liga sind neu terminiert. Der SC Freiburg II empfängt am Dienstag, 28. November, den Halleschen FC. Einen Tag später, am Mittwoch, 29. November, treffen der 1. FC Saarbrücken und MSV Duisburg aufeinander. Anpfiff ist jeweils um 19 Uhr, MagentaSport überträgt exklusiv live.

Die beiden Partien vom 11. Spieltag waren in der Länderspielperiode aufgrund von Abstellungen von Spielern für die deutsche U 20-Nationalmannschaft verlegt worden. Die betroffenen Klubs hatten den Antrag auf Spielverlegung ordnungsgemäß auf Grundlage von § 34 der DFB-Spielordnung gestellt.