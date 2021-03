Nachholspiel zwischen Kaiserslautern und Zwickau am 7. April

Der DFB hat das Nachholspiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und FSV Zwickau neu angesetzt. Die Partie des 28. Spieltags war am 13. März wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt worden. Sie wird nun am Mittwoch, 7. April, ausgetragen. Anpfiff ist um 19 Uhr, MagentaSport überträgt wie gewohnt live.

Damit sind in der 3. Liga die beiden noch ausstehenden Nachholspiele terminiert. In beiden Fällen ist der FSV Zwickau beteiligt. Vor der Begegnung in Kaiserslautern am 7. April gastieren die Zwickauer am kommenden Samstag, 27. März (ab 14 Uhr, live im MDR und bei MagentaSport), in Lotte zur Nachholpartie gegen den KFC Uerdingen.