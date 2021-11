Nachholspiel FSV Zwickau gegen TSV Havelse am 13. November

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Spiel zwischen dem FSV Zwickau und dem TSV Havelse in der 3. Liga neu terminiert. Die Partie vom 14. Spieltag war am vergangenen Samstag ausgefallen, nachgeholt wird sie am Samstag, 13. November (ab 14 Uhr), während der Länderspielpause. MagentaSport überträgt wie gewohnt live.

Die Absage am vergangenen Wochenende war auf Grundlage von Paragraf 15 der Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung erfolgt, nachdem im Rahmen der PCR-Testungen beim FSV Zwickau mehrere positive Befunde auf Covid-19 in der Mannschaft aufgetreten waren. Das zuständige Gesundheitsamt hatte daraufhin eine Quarantäne für die betroffenen Personen sowie weitere Spieler, welche nicht geimpft oder genesen sind und als enge Kontaktpersonen identifiziert wurden, verhängt. Den Zwickauern standen dadurch weniger als 16 einsatzberechtigte Spieler zur Verfügung, womit die im Paragrafen verankerte Mindestgrenze unterschritten war.

[jb]