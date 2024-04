Nachhaltigkeitsrichtlinien: Das sind die wichtigsten Infos

Ab der Saison 2024/2025 gelten neu eingeführte Nachhaltigkeitsanforderungen für die Vereine der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 3. Liga der Männer. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum sind Nachhaltigkeitsanforderungen eingeführt worden?

Die Einführung der Nachhaltigkeitsrichtlinien ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung der Nachhaltigkeit auf Verbands- und Ligaebene. Die eingeführten Kriterien ermöglichen einen gemeinsamen Standard aller Profivereine als Basis für weiterführende individuelle Nachhaltigkeitsbemühungen. Um den stetigen Entwicklungen im Thema Nachhaltigkeit gerecht zu werden, sollen die Anforderungen in Abstimmung mit relevanten Anspruchsgruppen (Vereine, Fans und Verband) jährlich evaluiert und weiterentwickelt werden. Die Nachhaltigkeitsrichtlinien sind ein zentrales Element des DFB und der Vereine, um konkrete Maßnahmen in allen Dimensionen der Nachhaltigkeit aktiv, nachweisbar und transparent zu fördern.

Auf welcher Grundlage basieren die Nachhaltigkeitsrichtlinien?

Die Anforderungen sind konsistent mit den Nachhaltigkeitskriterien der DFL, die seit der Saison 2023/2024 in der Bundesliga und der 2. Bundesliga der Männer fester Bestandteil des Lizenzierungsverfahrens sind. Mit der Verankerung der Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lizenzierungsordnung der DFL sowie zukünftig auch in den DFB-Statuten 3. Liga und Frauen-Bundesliga setzen die DFL und der DFB darauf, das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu stärken.

Wo gelten die Anforderungen?

Ab der Saison 2024/2025 gelten die Nachhaltigkeitsanforderungen für alle Vereine und Kapitalgesellschaften der 3. Liga sowie der Google Pixel Frauen-Bundesliga. Für die Drittligisten dient die Einführung der Nachhaltigkeitsanforderungen auch der Vorbereitung auf einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort ist eine verbindliche Nachhaltigkeitsrichtlinie fester Bestandteil des Lizenzierungsverfahrens. Auch in der UEFA Women's Champions League sind Nachhaltigkeitskriterien in der Lizenzierung zu erfüllen.

Wer hat an der Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsrichtlinien mitgewirkt?

Die Anträge wurden von den zuständigen Liga-Ausschüssen (3. Liga und Frauen-Bundesligen) nach intensiven Diskussionen auf den Weg gebracht. Eingebunden in die Erarbeitung waren Vertreter*innen aus Vereinen, Verband und aktiver Fanszene. Insgesamt wurden drei Workshops abgehalten.

Wann und wie greifen die Anforderungen?

Die Maßnahmen greifen zur Saison 2024/2025 - im ersten Jahr auf freiwilliger Basis. Nach diesem Einführungsjahr sollen die Kriterien ab der Saison 2025/2026 verpflichtend gelten. Die schrittweise Einführung soll ermöglichen, dass die Nachhaltigkeitsrichtlinien evaluiert und gegebenenfalls angepasst werden können und die Vereine genügend Zeit für die Umsetzung erster Maßnahmen haben.

Welche Schwerpunkte beinhalten die Richtlinien?

Die Nachhaltigkeitsrichtlinien umfassen drei Schwerpunktthemen:

(1) Klubführung und -organisation,

(2) Klima, Umwelt und Ressourcen

(3) Anspruchsgruppen und soziale Verantwortung

Abgedeckt sind dabei alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und Soziales.

Welche Maßnahmen sind im Anforderungskatalog abgebildet?

Innerhalb der drei Schwerpunktthemen bildet der Anforderungskatalog eine Bandbreite und Kombination an Maßnahmen und Informationen ab, die sich gegenseitig ergänzen, um eine ganzheitliche Betrachtung der Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Weitergehende Informationen zu den Anforderungen werden den Vereinen in Form eines Umsetzungsleitfadens zur Verfügung gestellt.

Enthalten sind unter anderem die Themen Nachhaltigkeitsstrategie, Einführung eines Verhaltenskodexes für alle Mitarbeitenden, Erfassung der Treibhausgas-Emissionen sowie das Ernennen einer zuständigen Person im Verein für Nachhaltigkeit. Hinzu kommen Diversität, Inklusion, Bekämpfung von Diskriminierung, nachhaltige Fanmobilität sowie Gesundheit, Arbeitssicherheit und Kinder- und Jugendschutz.

[jb]