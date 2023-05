"Nachhaltigkeit erzeugen": Fitschen zieht positives Fazit der Women's Week

Sie wurde zum ersten Mal ausgerufen und mit zahlreichen Aktionen, Maßnahmen sowie Veranstaltungen befüllt: Die DFB Women's Week begann am 12. Mai und hat am 21. Mai ihren Abschluss gefunden. Der DFB sowie Vereine, Verbände, Fans und Aktive in ganz Deutschland hatten es sich im Rahmen dieses Zeitraums zur Aufgabe gemacht, den Mädchen- und Frauenfußball sowie Frauen im Fußball besonders in den Fokus zu rücken und sichtbar zu machen.

Doris Fitschen, Gesamtkoordinatorin Frauen in Fußball beim DFB, bilanziert: "Die DFB Women's Week hatte zum Ziel, Frauen aus den verschiedensten Bereichen des Fußballs von der Basis bis zur Spitze in den Fokus zu stellen und sichtbarer zu machen. Das ist uns als großes Gemeinschaftswerk gelungen. Wir hoffen natürlich, dass wir damit eine Nachhaltigkeit erzeugen konnten. Die vielen Facetten des Themas sind jedenfalls auf eindrückliche Art und Weise sichtbar geworden. Die Premiere der DFB Women's Week war aus unserer Sicht ein Erfolg, auf dem wir aufbauen wollen."

Women's Week durch PK mit Neuendorf eingeläutet

Die insgesamt zehn Tage wurden durch eine Pressekonferenz mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich zum Thema "Strategie im Frauenfußball FF27" eingeläutet, bei dem unter anderem eine ausführliche Zwischenbilanz gezogen wurde. Doris Fitschen führte durch zahlreiche Daten und Fakten, welche die positive Entwicklung im vergangenen Jahr widerspiegelten und zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.

Auf interessante Aspekte der Vergangenheit weist hingegen die bereits am 10. Mai eröffnete Ausstellung am DFB-Campus hin, die noch bis zur WM im Sommer in Australien und Neuseeland laufen soll. In deren Rahmen sind zahlreiche interessante Devotionalien aus der Historie des deutschen Frauenfußballs zu sehen. Angereicht wird sie mit der internationalen Ausstellung fan.tastic females, die die Geschichten von weiblichen Fußballfans aus ganz Europa erzählt.

Am 17. Mai fand zudem ein ganz besonderer "Bester Tag" am DFB-Campus statt. Zwei B-Juniorinnen Teams bekamen die Gelegenheit, eine interessante Trainingseinheit mit Britta Carlson, Assistenztrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, sowie Nationalspielerin Laura Freigang von Eintracht Frankfurt zu absolvieren. Nach einer kurzen Stärkung im Bistro durften die Nachwuchsspielerinnen Carlson und Freigang im Pressekonferenz-Raum zudem einige Fragen stellen und selbst auf dem Podium Platz nehmen. Ein unvergessliches Erlebnis.

Der Höhepunkt: DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln

Ihren Höhepunkt erreichte die DFB Women's Week am 18. Mai. An Christi Himmelfahrt wurde das diesjährige DFB-Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg im Kölner Rhein-Energie-Stadion ausgetragen. Traditionell ist das Endspiel eingebettet in ein großes Fanfest und Fußballturnieren auf den Stadionvorwiesen, an denen rund 1200 Mädchen teilnahmen.

Zudem fanden zahlreiche Veranstaltungen an diesem Tag statt, die das Motto der DFB Womens Week "Fokus.Frauen." sichtbar machten: Von einem erstmals veranstalteten Austausch organisierter Fans, über die hochkarätige besetzte Netzwerk- und Diskussionsveranstaltung FF 27-Forum, Veranstaltungen zum Jahr der Schiedsrichter*innen bis hin zum Leadership-Festival mit Entscheider*innen aus der Frauen-Bundesliga. Hinzu kamen zahlreiche deutschlandweite Aktionen von Vereinen von der Basis bis zu Spitze, die einem "Call to Action" folgen, und "ihre" Frauen in den Fokus stellten.

[as/ab]