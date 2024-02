Nachfolger von Meister Bielefeld gesucht

Ab diesem Wochenende rollt auch in der B-Junioren-Bundesliga wieder regulär der Ball. Der Kampf um die Plätze im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft verspricht vor dem 19. Spieltag Hochspannung.

Fest steht bereits, dass es in der letzten Saison in der bisherigen Ligastruktur einen neuen Titelträger geben wird. Zur kommenden Spielzeit startet die DFB-Nachwuchsliga. DFB.de mit einem Überblick.

Nord/Nordost: Leipzig liegt auf Endrundenkurs

In der Staffel Nord/Nordost machen voraussichtlich einmal mehr die drei "Dauerbrenner" RB Leipzig, VfL Wolfsburg und Hertha BSC den Staffelsieg und damit den Platz im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft unter sich aus. Insgesamt holten seit der Einführung der höchsten deutschen U 17-Spielklasse zur Saison 2007/2008 Hertha BSC (sechs Titel), der VfL Wolfsburg (vier) und RB Leipzig (drei) allein 13 der insgesamt 15 Staffelmeisterschaften. Die beiden weiteren Titel gingen an den SV Werder Bremen (2010/2011 und 2016/2017).

Die besten Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde hat nach 18 von 26 Spieltagen Spitzenreiter RB Leipzig. Das Team von Trainer Philipp Seidler sammelte beeindruckende 46 Punkte - und damit staffelübergreifend mehr Zähler als jede andere Mannschaft bundesweit. Eine von nur zwei Niederlagen kassierten die Leipziger auswärts beim ersten Verfolger VfL Wolfsburg (2:3). Im Anschluss an die RB-Auftaktpartie beim Hamburger SV am Samstag (ab 11 Uhr) kommt es zum Rückspiel gegen die Wölfe (Samstag, 24., Februar, ab 13 Uhr).

Vorjahresfinalist VfL Wolfsburg liegt vor seinem Heimspiel gegen Hannover 96 am Samstag (ab 12 Uhr) fünf Punkte hinter dem Tabellenführer zurück. Mit drei weiteren Zählern Abstand folgt Hertha BSC auf Rang drei. Am Sonntag (ab 11 Uhr) treffen die Hauptstädter in ihrem ersten Ligaspiel des neuen Jahres auf Holstein Kiel.

Eine Veränderung auf der Trainerposition gab es zum Jahreswechsel lediglich beim FC St. Pauli: Nachdem Martin Stawowski jetzt als Co-Trainer der U 19 fungiert, wird das Team nun von Steffen Harms betreut. Der 42-Jährige unterstützte zuvor Malte Schlichtkrull bei der U 16. Sein Debüt gibt er am Samstag (ab 14 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Viktoria Berlin.

West: Bayer Leverkusen als einziges Team unbesiegt

Acht komplette Spieltage stehen auch in der West-Staffel noch aus. Schon jetzt steht aber fest, dass am Ende der Saison 2023/2024 ein neuer Deutscher Meister gekürt werden wird. Nachdem sich Arminia Bielefeld in der abgelaufenen Spielzeit bei der ersten Finalteilnahme der Vereinsgeschichte auch erstmals den Titel sichern konnte (2:1 im Endspiel gegen den VfL Wolfsburg), ist für die Ostwestfalen in der laufenden Spielzeit ein Platz unter den beiden besten Teams, die sich im Westen für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft qualifizieren, schon jetzt außer Reichweite.

Während Meistertrainer Marcel Drobe das Team in die U 19 begleitet hat, stehen für den neuen Chefcoach Gabriel Imran und den aktuellen B-Junioren-Jahrgang der Arminia nach 18 Begegnungen 13 Zähler und der vorletzte Tabellenplatz zu Buche. Sorgen um den Klassenverbleib muss sich der Arminia-Nachwuchs allerdings nicht machen. Wie die A-Junioren bestreiten auch die U 17-Teams die letzte Saison im bisherigen Staffelsystem. In der neuen DFB-Nachwuchsliga sind alle Vereine mit einem lizenzierten Nachwuchsleistungszentrum automatisch startberechtigt.

Bereits zum dritten Mal in Serie (und zum fünften Mal insgesamt seit 2007/2008) könnte sich die U 17 des FC Schalke 04 als West-Staffelsieger für die Endrunde qualifizieren. Das Team von Trainer Thomas Bertels führt vor dem Revierderby beim MSV Duisburg am Sonntag (ab 11 Uhr) mit 44 Zählern die Tabelle an. Nur wegen der um fünf Treffer schlechteren Tordifferenz rangiert Bayer 04 Leverkusen unmittelbar dahinter. Die als bundesweit einziges Team sogar noch unbesiegten Rheinländer treten gleichzeitig bei Borussia Mönchengladbach an. Dritter Endrundenanwärter ist Borussia Dortmund (42 Zähler), der viertplatzierte SC Paderborn 07 (37) hat zumindest noch Außenseiterchancen. Von großer Bedeutung um die vorderen Plätze könnten das direkte Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen (24. Spieltag) sowie das Derby zwischen dem S04-Nachwuchs und dem BVB am 26. und damit abschließenden Spieltag sein.

Im Gegensatz zur Vorsaison, als der FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld (1:0, 1:3) im Halbfinale um die nationale U 17-Krone direkt aufeinandertrafen, könnten sich diesmal theoretisch wieder beide West-Vertreter im Endspiel gegenüberstehen. Im Halbfinale (vorläufige Termine 1. und 5. Mai) hat der Tabellenzweite zunächst Heimrecht gegen den Titelträger der Staffel Nord/Nordost, während der West-Meister im Hinspiel den Gewinner der Staffel Süd/Südwest erwartet. Das Finale ist für Sonntag, 12. Mai, geplant.

Süd/Südwest: Mainz mit neuem Trainer gegen Bayern

Wegen des noch ausstehenden Stadtduells beim TSV 1860 München (Mittwoch, 28. Februar, 19 Uhr) hat es der Nachwuchs des FC Bayern München selbst in der Hand, das Bild an der Tabellenspitze der Staffel Süd/Südwest zu verändern. Aktuell rangiert der von Peter Gaydarov trainierte FCB mit 41 Zählern aus 17 Begegnungen zwei Punkte hinter Spitzenreiter Eintracht Frankfurt, der schon eine Partie mehr ausgetragen hat. Erst unmittelbar vor der Winterpause hatten die Münchner ihre Ausgangsposition durch das 5:1 im direkten Duell mit den Frankfurtern deutlich verbessert.

Gleich zum Auftakt im neuen Jahr empfangen die B-Junioren des deutschen Rekordmeisters mit dem 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (ab 11 Uhr) das einzige Team, bei dem es zum Jahreswechsel einen Wechsel an der Seitenlinie gab. Der bisherige U 17-Trainer Sören Hartung rückte Anfang Januar zum Co-Trainer der Bundesligaprofis auf. Sein U 17-Nachfolger Marc Heidenmann nahm den umgekehrten Weg. Heidenmann arbeitete schon vor seiner Zeit beim Lizenzkader im Nachwuchsbereich. So betreute der 33-Jährige in der Saison 2022/2023 die U 16 der Mainzer und kannte daher schon zahlreiche Spieler seiner aktuellen Mannschaft.

Ebenso wie für den FC Bayern ist auch für den Tabellendritten VfB Stuttgart (40 Punkte) bereits die fünfte Meisterschaft in der Staffel Süd/Südwest möglich. Die Schwaben waren in diesem Jahr bereits in zwei Nachholpartien am Ball, holten gegen den SC Freiburg (2:0) und den FC Augsburg (1:1) vier Punkte. Am Sonntag (ab 13 Uhr) geht es für die Schwaben gegen den TSV 1860 München. Das Duell der beiden weiteren Verfolger 1. FC Nürnberg (37 Zähler) und Titelverteidiger TSG Hoffenheim (34) wurde dagegen auf Mittwoch, 27. Februar (ab 18.45 Uhr), verschoben.

Sollte sich der aktuelle Ligaprimus Eintracht Frankfurt bis zum Saisonende ganz oben behaupten, dann würden die Hessen erstmals seit der Saison 2009/2010 wieder an der Endrunde um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft teilnehmen. Damals wurde die Eintracht als Titelträger der Staffel Süd/Südwest am Ende auch durch ein 1:0 im Finale nach Verlängerung gegen Bayer 04 Leverkusen Deutscher B-Junioren-Meister. Im ersten Ligaspiel des Jahres 2024 ist das Team von Frankfurts Trainer Sebastian Haag am Samstag (ab 13 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern zu Gast.

