Nach Werners Ligarekord: Die jüngsten Torschützen

Timo Werner hat am Sonntag beim 3:1 des VfB Stuttgart beim SC Freiburg Bundesligageschichte geschrieben. Mit 17 Jahren und 249 Tagen ist der Stuttgarter der jüngste Spieler, der zwei Tore in einem Bundesligaspiel erzielt hat. Auch im DFB-Trikot hat der aktuelle U 19-Nationalspieler seine Gefährlichkeit schon häufiger unter Beweis gestellt. In seiner Zeit bei der U 17 traf Werner in 18 Partien stolze 16-mal.

Der jüngste deutsche Spieler mit einem Doppelpack in der A-Nationalmannschaft ist Lukas Podolski. Er war 19 Jahre und 200 Tage alt, als er am 21. Dezember 2004 beim 5:1 gegen Thailand zweimal traf. Der jüngste Spieler, der drei Tore in einem Länderspiel für Deutschland erzielte, heißt Edmund Conen. Conen war bei der WM 1934 exakt 19 Jahre und 198 Tage (beim 5:2 gegen Belgien).

Keiner war jünger als Hiller - Götze auf Platz vier

Der jüngste Torschütze überhaupt in der Geschichte der DFB-Auswahl ist Marius Hiller. Er traf im Alter von 17 Jahren und 241 Tagen beim 3:2 gegen die Schweiz am 3. April 1910. Seiner Länderspielpremiere folgten zwei weitere Einsätze für Deutschland. Später spielte Hiller noch zweimal für Argentinien und traf viermal.

Unter den aktiven Nationalspielern ist Mario Götze der jüngste Tordebütant. Er war bei seinem Treffer zum 2:0 in der Partie gegen Brasilien - Endstand 3:2 - am 10. August 2011 erst 19 Jahre und 68 Tage alt. Neben Marius Hiller waren nur Edmund Conen und Willi Fick als Torschützen jünger als Götze.

Der älteste deutsche Torschütze in einem Länderspiel ist Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler zählte 38 Jahre und 128 Tage, als er beim Confederations Cup am 28. Juli 1999 gegen Neuseeland den Endstand zum 2:0 erzielte. Richard Kress (36 Jahre, 198 Tage) und Fritz Walter (35 Jahre, 207 Tage) folgen in dieser Liste auf den Plätzen zwei und drei.

Eingeholt werden können sie von Miroslav Klose. Das letzte seiner bislang 68 Tore für die Nationalmannschaft glückte ihm mit 35 Jahren und 89 Tagen beim 3:0 im WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich am 6. September dieses Jahres. Wenn Klose im Jahr 2014 bei einem Länderspiel trifft, würde er an Fritz Walter vorbeiziehen.

Die jüngsten Torschützen der deutschen Nationalmannschaft: 1. Marius Hiller (17 Jahre, 241 Tage), 2. Edmund Conen (19 Jahre, 65 Tage), 3. Willi Fick (19 Jahre, 66 Tage), 4. Mario Götze (19 Jahre, 68 Tage), Adolf Jäger (19 Jahre, 68 Tage), Klaus Stürmer (19 Jahre, 68 Tage), 7. Karl Schlösser (19 Jahre, 87 Tage), 8. Marko Marin (19 Jahre, 160 Tage), 9. Lukas Podolski (19 Jahre, 200 Tage), 10. Fritz Becker (19 Jahre, 204 Tage) … 13. Julian Draxler (19 Jahre, 255 Tage)

Die ältesten Torschützen der deutschen Nationalmannschaft: 1. Lothar Matthäus (38 Jahre, 128 Tage), 2. Richard Kress (36 Jahre, 198 Tage), 3. Fritz Walter (35 Jahre, 207 Tage), 4. Miroslav Klose (35 Jahre, 89 Tage), 5. Oliver Neuville (35 Jahre, 30 Tage), 6. Ulf Kirsten (34 Jahre, 186 Tage), 7. Hans Schäfer (34 Jahre, 175 Tage), 8. Rudi Völler (34 Jahre, 80 Tage), 9. Oliver Bierhoff (34 Jahre, 31 Tage), 10. Stefan Kuntz (33 Jahre, 345 Tage)

[jb]