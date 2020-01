Nach spätem Doppelschlag: U 17 unterliegt Weltmeister Spanien

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben ihr einziges Länderspiel im Rahmen des Wintertrainingslagers im spanischen Salou verloren. Beim Härtetest gegen den gastgebenden U 17-Weltmeister hielt das Team von DFB-Trainerin Friederike Kromp zum Auftakt des Jahres 2020 lange gut mit und unterlag erst nach späten Gegentreffern mit 1:3 (1:1).

"Die Spielerinnen haben das heute gut gemacht, mit dem Einsatz bin ich sehr zufrieden. Trotz der Niederlage kann ich viele positive Schlüsse ziehen, das Ergebnis stand auch nicht im Vordergrund", sagte Kromp. "Das Spiel war der Höhepunkt unseres Trainingslagers. Wir haben es genutzt, um vieles auszuprobieren. Wir wollten alle Spielerinnen noch einmal sehen und haben den Schwerpunkt auf einzelne Inhalte gelegt, die allesamt gut umgesetzt wurden."

Führungstor durch Stöhr reicht nicht

Angreiferin Leonie Stöhr besorgte in der 39. Minute vor 118 Zuschauern sogar die Führung für den deutschen Nachwuchs, der kurz vor dem Seitenwechsel aber den Ausgleich durch Giovana Queiroz Costa hinnehmen musste (43.). Im zweiten Durchgang deutete vieles auf ein Unentschieden hin, bis erneut Queiroz Costa mit einem Doppelschlag den Sieg für die Spanierinnen unter Dach und Fach brachte (82., 83.).

Unweit von Barcelona am Mittelmeer holt sich die DFB-Auswahl noch bis Sonntag die Grundlagen für eine erfolgreiche zweite EM-Qualifikationsrunde in den Niederlanden mit Spielen gegen Kroatien, Schottland und Team Oranje im März. "Wir haben hier in Spanien beste Bedingungen vorgefunden, und die Spielerinnen ziehen extrem gut mit", freut sich Kromp. Im Februar steht rund um ein Länderspiel gegen Frankreich noch ein Lehrgang in Clairefontaine auf dem Programm.

[dfb]