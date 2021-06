Nach Sieg gegen Österreich: Niederlande für EM-Achtelfinale qualifiziert

Die Niederlande haben sich durch ein 2:0 (1:0) gegen Österreich für das Achtelfinale der UEFA EURO 2020 qualifiziert. Durch den Sieg stehen die Niederländer nach zwei Partien bei sechs Punkten und als Gruppensieger fest, Österreich muss Stand jetzt am letzten Spieltag der Gruppe C (Montag, ab 18 Uhr, live im Ersten und bei MagentaTV) gegen die Ukraine gewinnen, um sich den zweiten Platz und somit das Weiterkommen aus eigener Kraft zu sichern.

Nach einem Foul von Bayerns David Alaba an Denzel Dumfries erhielten die Niederlande bereits in der elften Spielminute einen Elfmeter. Diesen verwandelte Memphis Depay durch einen platzierten Schuss in das linke untere Eck. In der 40. Minute vergab Depay die Chance, noch in Halbzeit eins auf 2:0 zu stellen, nachdem Wolfsburgs Wout Weghorst im gegnerischen Strafraum zwei Verteidiger auf sich zog und auf den freistehenden Angreifer ablegte. Nur eine Minute später hinderte Andreas Ulmer Georginio Wijnaldum an der Erweiterung der Führung, blockte den Schuss des Niederländers im Fünfmeterraum ab, nachdem Daniel Bachmann schon geschlagen wirkte.

Auch in Halbzeit zwei blieben die Niederlande zunächst glücklos: Stefan de Vrij köpfte den Ball nach einer Ecke aus nur vier Metern zu zentral auf das Tor, Bachmann konnte daher abwehren. Der darauffolgende Nachschuss von Matthijs de Ligt wurde geblockt (61.). Das 2:0 erzielte schließlich Denzel Dumfries (67.), nachdem Donyell Malen zunächst frei auf Bachmann zulief und dann uneigennützig ablegte, damit Dumfries sein zweites Turniertor erzielen konnte.

