Nach Saisonende: Trainer Lerch verlässt VfL

Trainer Stephan Lerch verlässt den VfL Wolfsburg nach der Saison 2020/2021. Der 36-Jährige hatte die Position des Cheftrainers 2017 von Ralf Kellermann übernommen und drei Mal in Folge das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen. Sein größter Erfolg auf internationaler Ebene war das Erreichen des Champions-League-Finals 2018.

"Es ist für mich nach wie vor eine sehr große Ehre und Herausforderung, mit dem VfL Wolfsburg ein absolutes Top-Team im Frauenfußball unter herausragenden Bedingungen trainieren zu dürfen", sagt Lerch. "Das Arbeiten mit Top-Spielerinnen sowie dem gesamten Team hinter dem Team bereitet mir ebenso große Freude wie der immer freundschaftlich-konstruktive Austausch mit Ralf Kellermann. Unabhängig davon habe ich mich dazu entschieden, im Sommer 2021 und nach dann acht wunderbaren Jahren eine neue Herausforderung anzunehmen."

Bislang stand Lerch in 100 Pflichtspielen als Cheftrainer an der Seitenlinie, darunter 66 Mal in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga, 19 Mal in der UEFA Women’s Champions League und 15 Mal im DFB-Pokal.

Teilnahme am Fußball-Lehrer-Lehrgang

Lerch, der momentan am 67. Fußball-Lehrer-Lehrgang der DFB-Akademie teilnimmt, stieß 2013 als Trainer der zweiten Frauen-Mannschaft zum VfL Wolfsburg. Ein Jahr später übernahm er die Position als Sportlicher Leiter Nachwuchs, die er bis zu seiner Berufung als Cheftrainer ausübte. 2015 wechselte der gebürtige Darmstädter als Co-Trainer in den Stab des Bundesliga-Teams unter dem damaligen Cheftrainer Kellermann.

"Ich bedauere Stephans Entscheidung, seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", so Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. "Wir hätten die überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit sechs Titelgewinnen seit 2017 natürlich sehr gerne fortgesetzt. Der frühe Zeitpunkt der Entscheidung gibt uns in dieser wichtigen Personalie aber Planungssicherheit. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in der verbleibenden gemeinsamen Zeit weitere Erfolg feiern können!"

[dfb]