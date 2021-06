Nach Remis gegen Frankreich: Portugal im Achtelfinale

Titelverteidiger Portugal hat mit einem Remis gegen Weltmeister Frankreich als letzte Mannschaft das Achtelfinale der EURO 2020 erreicht. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo holte in Budapest ein 2:2 (1:1) und damit den letzten noch benötigten Punkt.

Cristiano Ronaldo (31./60.) traf für Portugal zweimal per Elfmeter. Der 36-Jährige stellte mit nun 109 Länderspieltoren den Rekord des Iraners Ali Daei ein. Für die Franzosen, denen das Achtelfinalticket schon vor dem Spiel nicht mehr zu nehmen gewesen war, war Karim Benzema (45.+2/Foulelfmeter, 48.) erfolgreich. Gruppensieger Frankreich trifft im Achtelfinale am Montag (ab 21 Uhr) in Bukarest auf die Schweiz, der Dritte Portugal spielt am Sonntag (ab 21 Uhr) in Sevilla gegen Belgien.