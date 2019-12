Nach Losentscheid: DFB Ausrichter der Nations League

Premiere für einen neuen Wettbewerb der U-Nationalmannschaften: In der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon sind am heutigen Dienstag die Gruppen für die zur kommenden Saison 2020/2021 für die U 18/U 19-Altersklasse neu eingeführte UEFA Nations League ausgelost worden. In der sogenannten U 18/U 19-Qualifikation (2020 bis 2022) trifft die DFB-Auswahl in Gruppe A2 mit der Ukraine, Schweden und Belgien auf attraktive Gegner. Per Losentscheid wurde Deutschland als Ausrichter des Miniturniers ermittelt. Die genaue Spielregion wird derzeit vom DFB eruiert.

Die Spiele finden vom 9. bis 17. November 2020 statt. Deutscher Auftaktgegner vor eigenem Publikum ist am 11. November Schweden. Weiter geht es am 14. November gegen Belgien, zum Abschluss wartet am 17. November die Ukraine auf die DFB-Auswahl.

Insgesamt nehmen 54 Nationalmannschaften auf der Ebene U 18/U 19 daran teil, der Zyklus einer vollständigen Nations-League-Runde betrifft zwei Spielzeiten. Die Talente steigen in der U 18-Kategorie in den Wettbewerb ein, so dass sie zum Zeitpunkt der Endrunde in die U 19-Altersklasse fallen. Die Premiere wird somit der Jahrgang 2003 spielen. DFB.de hat zur Nations League ein ausführliches FAQ veröffentlicht, in dem wichtige Fragen zum Wettbewerb beantwortet werden.

Schönweitz: "Der Aufforderungscharakter steigt"

Der DFB steht der Einführung der Nations League offen gegenüber, sieht Vor- und Nachteile in dem neuen Wettbewerb. Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften, sagt: "Sportlich ermöglicht die UEFA Nations League durchaus einen Mehrwert: Der Aufforderungscharakter steigt und die Gegner werden mit jeder Runde anspruchsvoller. Es gibt daher einen Gewinn für die Entwicklung unserer Toptalente. Auf der anderen Seite müssen wir viele organisatorische Herausforderungen abfangen: Da die ersten beiden Runden nicht zwingend an die Abstellungsphase gebunden sind, müssen wir womöglich Kompromisse im Rahmenterminkalender finden."

Schönweitz weiter: "Hinzu kommt, dass die Topspieler direkt nach der U 17 schnell wieder gefordert sind und wir andere Zeitfenster erschließen müssen, um nachzusichten und Spielern 'aus der zweiten Reihe' eine Chance zu geben. Natürlich möchten wir die Neuerungen bestmöglich in unser Gesamtsystem integrieren und werden die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Nachwuchsleistungszentren noch weiter forcieren."

Daten der Miniturniere 2020 bis 2022

Runde 1: 9. bis 17. November 2020

Runde 2: bis 8. Juni 2021 – Auslosung im Dezember 2020

Runde 3: 30. August - 7. September oder 4.-12. Oktober oder 8.-16. Oktober 2021 – Auslosung im Juni/Juli 2021

Runde 4: 21.-29. März 2022 – Auslosung im Dezember 2021

Endrunde (Slowakei): Juli 2022 – Auslosung nach dem Ende von Runde 4

[dfb]