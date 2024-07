Nach historischem Traumtor: Spanien zieht ins EM-Finale ein

Zwölf Jahre nach seinem letzten großen Titel greift Spanien beim Turnier in Deutschland nach dem vierten EM-Triumph. Der Europameister von 1964, 2008 und 2012 gewann im Halbfinale in München gegen Vizeweltmeister Frankreich mit 2:1 (2:1) und trifft nun am Sonntag im Endspiel auf den Sieger aus Niederlande gegen England am Mittwoch (beide Spiele ab 21 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV).

Dabei hatte Frankreich in einer munteren Partie den besseren Start erwischt: Der frühere Frankfurter Randal Kolo Muani (9.) brachte die Equipe Tricolore nach einer Flanke von Kylian Mbappé per Kopf in Führung - es war der erste selbsterzielte Treffer der Franzosen aus dem Spiel heraus bei dieser EM.

Olmo wird erneut zum Helden

Doch Spanien ließ sich von dem früheren Gegentreffer nicht beeindrucken und schlug sehenswert zurück. Mit einem Schlenzer aus 25 Meter an den Innenpfosten trug sich Lamine Yamal mit 16 Jahren, elf Monaten und 26 Tagen als jüngster EM-Torschützen der Historie in die Geschichtsbücher ein (21.). Nur vier Minuten später drehte der Dani Olmo mit einer starken Einzelaktion die Partie komplett, den scharfen Schuss des Leipzigers konnte Jules Koundé nur noch ins eigene Tor ablenken (25.).

Im zweiten Durchgang konzentrierten sich die Iberer zunehmend auf die Defensive und ließen nur wenige Abschlüsse der Franzosen zu. Ein weiterer später Gegentreffer, wie beim Viertelfinale gegen Deutschland (2:1 nach Verlängerung) blieb der "Seleccion" somit erspart.

[dfb]