Kein Durchkommen: Jonathan Burkardt in der polnischen Zange

Nach Fehlstart: U 21 unterliegt Polen

Die U 21-Nationalmannschaft hat den ersten Rückschlag unter Trainer Antonio Di Salvo hinnehmen müssen. Im fünften EM-Qualifikationsspiel unterlag der deutsche Nachwuchs Polen in Großaspach nach einem Fehlstart 0:4 (0:3). Mit zwölf Punkten aus den ersten vier Partien bleibt Deutschland jedoch Tabellenführer der Gruppe B vor den punktgleichen Israelis und Polen (10 Zähler).

Zum Jahresabschluss geht es am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben Maxx) in Ingolstadt gegen das noch punktlose San Marino um die nächsten Punkte im Kampf um ein Ticket für die EURO 2023. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich für das Turnier in Rumänien und Georgien.

Burkardt: "Ersten zehn Minuten waren eine Katastrophe"

"Die ersten zehn Minuten waren wirklich eine Katastrophe. Es ist alles Schlechte passiert, was wir uns hätten vorstellen können", sagte Kapitän Burkardt bei ProSieben Maxx. Auch Di Salvo war bedient: "Es stand 3:0, bevor es gefühlt richtig losgegangen ist. Anschließend hat die Mannschaft eine gute Moral gezeigt. Am Ende ist uns die Kraft ausgegangen."

Das DFB-Team erwischte beim U 21-Debüt von Kölns Jungprofi Jan Thielmann einen ganz schlechten Start. Nach 15 Minuten hieß es bereits 3:0 für die Gäste. Adrian Benedyczak mit einem Doppelpack (5., 12.) und Michal Skoras (15.) schossen die Polen komfortabel in Führung. Zu allem Überfluss kassierte Jean-Manuel Mbom in der 19. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte. Kurz vor dem Abpfiff markierte Kacper Kozlowski (90.) den Endstand.

Dabei übernahm Deutschland im vernebelten Großaspach zunächst das Kommando. Doch die Polen schalteten schnell um und waren in der Chancenverwertung eiskalt. Erst leitete Erik Schuranov mit einem Fehlpass einen schnellen Gegenstoß ein, den Benedyczak souverän vor DFB-Torhüter Luca Philipp von der TSG Hoffenheim vollendete. Wenig später erhöhte der Torjäger des italienischen Zweitligisten Parma Calcio nach einem weiteren Konter freistehend per Lupfer.

Die Vorentscheidung gelang Skoras, der sich bei einem harten Zweikampf gegen Mbom durchsetzte und aus spitzem Winkel traf. Danach hatte der Werder-Profi erneut das Nachsehen und wurde nach einer Notbremse gegen Benedyczak vom Platz gestellt.

Burkardt und Co. vor Tor zu ineffizient

In der Folge zeigte der Europameister von 2009, 2017 und 2021 aber Moral, kontrollierte das Spielgeschehen und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen. Nur der Anschlusstreffer wollte nicht gelingen. Kapitän Jonathan Burkardt (31.) sowie Angelo Stiller mit einem Freistoß an den Pfosten (45.) scheiterten knapp.

Auch nach dem Seitenwechsel lag ein deutscher Treffer in der Luft, doch unter anderem Burkardt (54.), Malick Thiaw (56.) und Yannik Keitel (63.) vergaben beste Möglichkeiten.

[dfb]