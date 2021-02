Nach Bremen gegen Meppen: Halbfinalauslosung live auf DFB-TV

Am Sonntag findet das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen seinen Abschluss mit zwei Nachholspielen. DFB-TV ist dabei und überträgt beide Begegnungen live. Los geht es ab 13 Uhr mit der Partie 1. FFC Turbine Potsdam gegen SC Sand, ab 15 Uhr folgt ein weiteres Bundesligaduell zwischen dem SV Werder Bremen und SV Meppen. Das Spiel in Bremen sollte ursprünglich um 14 Uhr angepfiffen werden, wird nun aber wegen der Liveübertragung eine Stunde nach hinten verlegt.

Im Anschluss an die Begegnung in Bremen wird ebenfalls live auf DFB-TV das Halbfinale ausgelost - noch vor Austragung des Viertelfinales, da zwischen den beiden Runden nur zwei Wochen liegen und so eine größere Planungssicherheit für die teilnehmenden Klubs möglich ist. Die Viertelfinalduelle stehen bereits fest: Der Sieger des Nachholspiels in Potsdam reist zum SC Freiburg, der Gewinner des Duells in Bremen muss bei Titelverteidiger VfL Wolfsburg antreten.

Die Runde der letzten Acht wird am 20. und 21. März ausgetragen, die Semifinals folgen am 3. und 4. April 2021. Das Endspiel in Köln ist für den 30. Mai terminiert.