Mutter-Tochter-Gespann beim Viertelfinaleinzug in Brentford

Am Wochenende trennen sie drei Spielklassen. An diesem Dienstag sind es nur wenige Meter. Demi Ehler war beim 2:0 unserer Frauen-Nationalmannschaft gegen Spanien live im Brentford Community Stadium dabei. Die ambitionierte Hobbyfußballerin des Westfalenligist SSV Rhade hatte über den Fan Club Nationalmannschaft eine dreitägige Reise nach London zum zweiten EM-Gruppenspiel unserer DFB-Frauen gewonnen und konnte ihr Glück kaum fassen.

Immer wieder fragte die 22-Jährige ungläubig am Telefon nach, ob sie wirklich die Gewinnerin der Reise sei. Spätestens seit Montag sind alle Zweifel verschwunden. Dann ging es nämlich gemeinsam mit Mama Iris Richtung London. Und die beiden sollten nicht enttäuscht werden. "Es war ein sehr schöner Ausflug", schwärmt Demi, "der Sieg unserer Mannschaft war dann der krönende Abschluss."

Tolle Atmosphäre unter deutschen Fans

Neben dem fast schon obligatorischen Sightseeing-Programm haben die beiden auch viele neue Bekanntschaften gemacht. Ob beim Pub-Treff für deutsche Fans am Vorabend des Spiels oder am Fan-Club-Bus wenige Stunden vor Anpfiff – Demi stellt fest: "Die Atmosphäre unter den mitgereisten Fans in London ist total angenehm. Alle sind super nett und freundlich."

Das war auch nach Abpfiff der Partie gegen Spanien zu merken. Mannschaft und Fans feiern den Viertelfinaleinzug gemeinsam und ausgelassen im Stadion. "Das haben sich die Mädels auch verdient", so Demi, die optimistisch auf den weiteren Verlauf des Turniers blickt. Der Ausflug auf die Insel hat ihr sogar so viel Freude bereitet, dass sie beim dritten Gruppenspiel gegen Finnland wieder dabei sein wird. Demi sagt vorfreudig: "Dann hoffentlich mit dem dritten Sieg."