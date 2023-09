Mustafi lost zweite Pokalrunde aus

Am Sonntag (ab 19.10 Uhr) wird live in der ARD-Sportschau die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Moderatorin der Sportschau ist Stephanie Müller-Spirra.

Die zweite Runde wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. Am Mittwochabend buchte Titelverteidiger RB Leipzig mit dem 3:2 bei Zweitligist SV Wehen Wiesbaden das letzte Zweitrundenticket. Am Dienstag hatte sich Rekordchampion FC Bayern München mit einem 4:0 beim Drittligisten SC Preußen Münster den vorletzten offenen Startplatz in der nächsten Pokalrunde gesichert.

Das große Finale um den DFB-Pokal findet in dieser Saison am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

