Mustafi lost zweite DFB-Pokalrunde aus

Am Sonntag (ab 19.10 Uhr) wird live in der ARD-Sportschau die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, Moderatorin der Sportschau ist Stephanie Müller-Spirra.

Die zweite Runde wird am 31. Oktober und 1. November ausgetragen. Zunächst werden allerdings heute und am Mittwoch die zwei letzten Zweitrundentickets vergeben. Rekordchampion FC Bayern München gastiert heute (ab 20.45 Uhr, live im ZDF und bei Sky) beim Drittligisten SC Preußen Münster. Am Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) tritt der Titelverteidiger RB Leipzig beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden an.

Das große Finale um den DFB-Pokal findet in dieser Saison am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.