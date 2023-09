Musiala reist nicht zur Nationalmannschaft

Jamal Musiala kann Bundestrainer Hansi Flick für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Japan und Frankreich nicht zur Verfügung stehen. Der Nationalspieler von Meister FC Bayern München reist wegen Rückenbeschwerden nicht wie geplant am heutigen Donnerstag ins Mannschaftsquartier in Wolfsburg nach, wo sich das DFB-Team seit Montagabend auf den Start in die EM-Saison vorbereitet.

In der Volkswagen Arena in Wolfsburg startet die deutsche Nationalmannschaft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen den viermaligen Asienmeister Japan in die Vorbereitung auf die UEFA EURO 2024 in Deutschland. Am Dienstag (ab 21 Uhr, live in der ARD) steigt in Dortmund das Nachbarschaftsduell mit dem zweimaligen Weltmeister und aktuellen Vizeweltmeister Frankreich.