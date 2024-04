War an allen fünf Toren im Comeback gegen Köln beteiligt: Marc Lorenz

Münsters Marc Lorenz und der "gut eingestellte" Fuß

Vier Tore vorbereitet und einen Treffer selbst erzielt: Dass sich der SC Preußen Münster am 35. Spieltag der 3. Liga trotz eines Zwei-Tore-Rückstands beim FC Viktoria Köln noch 5:3 durchsetzen und Relegationsrang drei festigen konnte, hing eng mit Marc Lorenz zusammen. Der Kapitän des Aufsteigers verdoppelte damit die Anzahl seiner Assists. DFB.de blickt auf die besten Vorlagengeber.

"Er ist der Matchwinner, wenn so eine Statistik da ist", bekam Marc Lorenz nach der Partie Lob von seinem Trainer Sascha Hildmann. "Marc hatte einen herausragenden Tag. Das hat uns sehr, sehr, sehr geholfen, das Spiel zu gewinnen", so Hildmann. Ein Schlüssel zum Erfolg waren ruhende Bälle, denn alle fünf Treffer der Münsteraner fielen im Anschluss an Standardsituationen.

Zunächst verwandelte Niko Koulis (45.) eine Freistoß-Flanke von Lorenz zum 1:2. Nachdem die Kölner kurz nach der Halbzeitpause zwischenzeitlich wieder erhöhen konnten, schoss der Linksfuß einen Eckball von der rechten Seite direkt ins Tor (60.). Von links nutzte Alexander Hahn (69.) eine weitere Lorenz-Ecke per Kopf zum Ausgleich.

Damit noch nicht genug: Beim 4:3 fand wieder ein Freistoß des in Münster geborenen 35-Jährigen den Kopf von Koulis (85.). Und auch beim Schlusspunkt war Lorenz beteiligt. Einen Einwurf spielte Luca Bazzoli zurück und der linke Mittelfeldspieler fand mit seiner Hereingabe im Strafraum Jano ter Horst (89.), der im zweiten Versuch Viktoria-Torhüter Ben Voll überwinden konnte.

"Ich habe früh gemerkt, dass der Fuß gut eingestellt war", sagte Marc Lorenz. "Die Bälle so reinzubringen, dass es dann immer so zu den Toren führt, freut mich natürlich. Wir laufen da sehr gut ein, was schwer zu verteidigen ist."

Sprung auf Platz sechs der Saisonwertung

Mit seinen vier Assists hat Marc Lorenz nicht nur seine Ausbeute verdoppelt. Der Routinier ist in der ligaweiten Rangliste in dieser Saison auch bis auf den gemeinsamen sechsten Platz mit Dominik Kother (SSV Jahn Regensburg) und Marcel Costly (FC Ingolstadt 04) geklettert.

Zwei Spieler führen die aktuelle Saisonwertung der Vorlagengeber an. Simon Skarlatidis bereitete zehn der insgesamt 48 Treffer der SpVgg Unterhaching vor. Auf ebenso viele Torvorlagen kommt Ole Pohlmann aus der U 23 von Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler des BVB-Nachwuchses war allerdings zusätzlich auch schon elfmal selbst als Torschütze erfolgreich. Der Routinier der SpVgg kommt dagegen "nur" auf zwei Tore. In der Scorerliste muss Pohlmann bislang nur Toptorjäger Jannik Mause (18 Treffer und fünf Vorlagen) vom FC Ingolstadt 04 den Vortritt lassen.

Mit Leo Scienza (SSV Ulm 1846 Fußball) und Marvin Obuz (Rot-Weiss Essen) konnten zwei Spieler von Topklubs jeweils neun Treffer einleiten. Oliver Batista Meier steht ebenfalls bei neun Vorlagen (und neun Treffern). Das Besondere: Der 23 Jahre alte Offensivspieler war nur bis zur Winterpause in der 3. Liga aktiv, kam bis dahin zu 20 Einsätzen für den SC Verl. Im Januar holte Dynamo Dresden den früheren Nachwuchsspieler des FC Bayern München vorzeitig von seiner Leihe zum Ligakonkurrenten zurück und ließ ihn dann bis zum Saisonende zum Schweizer Erstligisten Grasshoppers Club Zürich ziehen.

Offizielle Spieldatenerfassung seit Saisonbeginn

Seit Saisonbeginn werden in der 3. Liga erstmalig die offiziellen Spieldaten erfasst. Dabei gelten die gleichen Definitionen wie auch in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga. Das bedeutet zum Beispiel für die Vorlagen: Bei einem anschließend verwandelten Strafstoß bekommen die gefoulten Spieler - anders als bei einigen Medien - keinen Assist gutgeschrieben. Auch die "Vorarbeit" bei Eigentoren wird nicht mitgezählt.

So wurden etwa am vergangenen Wochenende im Spiel von Rot-Weiss Essen gegen den FC Ingolstadt 04 (4:0) keine Vorlagen von Isaiah Young in die Statistik eingetragen. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner war im Vorfeld des verwandelten Elfmeters von Leonardo Vonic zum 3:0 im Strafraum zu Fall gebracht worden. Außerdem lenkte Ingolstadts Simon Lorenz einen zunächst abgewehrten Torschuss des RWE-Außenbahnspielers ins eigene Tor.

An Youngs Essener Teamkollegen Marvin Obuz wurde sogar schon dreimal in dieser Saison ein Foulelfmeter verursacht, außerdem "bereitete" auch er ein Eigentor des Gegners vor. Obwohl diese "Assists" in der offiziellen Statistik des 22-Jährigen nicht berücksichtigt werden, reicht es für die Leihgabe vom Bundesligisten 1. FC Köln mit neun Torvorlagen immer noch für einen Spitzenplatz.

Rekordtorschütze Fink auch mit meisten Vorlagen

Beim Blick auf die erfolgreichsten Vorlagengeber seit der Gründung der 3. Liga zur Saison 2008/2009 springt der Name Anton Fink schnell ins Auge: Der 36-Jährige, der mittlerweile als Spielertrainer des 1. FC 08 Birkenfeld in der Kreisliga Pforzheim kickt, ist nicht nur mit 136 Treffern mit großem Abstand der Rekordtorschütze der 3. Liga. Auch bei den Vorbereitern wird Fink (71 Assists, allerdings laut nicht offizieller Daten) von keinem anderen Drittligaspieler übertroffen.

Am nächsten kommt ihm mit Marc Schnatterer ein ehemaliger Bundesligaprofi. Für den 1. FC Heidenheim 1846 und den SV Waldhof Mannheim war der 38-Jährige in der dritthöchsten deutschen Spielklasse an 66 Treffern als Vorbereiter beteiligt. Dabei benötigte Schnatterer (234 Einsätze), der auch noch 69 Treffer selbst beisteuerte, für seine Ausbeute deutlich weniger Partien als Fink (324).

Mit Patrick Göbel aus der U 23 von Borussia Dortmund (53 Assists, drei davon in dieser Saison) und eben Marc Lorenz (insgesamt 51) ordnen sich zwei aktuelle Drittligaspieler noch vor Alf Mintzel (50) auf den Plätzen drei und vier ein. Gut mögtlich, dass an den drei ausstehenden Spieltagen noch weitere Vorlagen dazukommen.

[mspw]