Münster steht als dritter Absteiger fest

Preußen Münster muss zur kommenden Saison den bitteren Gang in die Regionalliga antreten. Am 37. und vorletzten Spieltag der 3. Liga verloren die Westfalen ihr Heimspiel gegen den SV Meppen 0:3 (0:1) und haben damit vor dem Saisonfinale am kommenden Samstag keine Chance mehr, sich aus der Abstiegszone zu befreien.

Münster ist das dritte Team der laufenden Saison, dass sich aus der 3. Liga verabschieden muss. Zuvor standen bereits der FC Carl Zeiss Jena und die SG Sonnenhof Großaspach als Absteiger fest. Für Münster geht mit dem Abstieg eine neun Jahre anhaltende Serie in der 3. Liga zu Ende.

Die Entscheidung über den vierten Absteiger fällt am Samstag im Fernduell zwischen dem FSV Zwickau (43 Punkten) und dem Chemnitzer FC (41). Das direkte Aufeinandertreffen gewann der FSV am heutigen Mittwoch 2:1 (0:0).

[sid/dl]