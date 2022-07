Mündliche Verhandlungen für Schalke und Stuttgart am 18. Juli

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die mündlichen Verhandlungen in den Verfahren gegen den Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 und den Bundesligisten VfB Stuttgart terminiert.

Die Verhandlungen finden am Montag, 18. Juli, im DFB-Campus statt. Die Verhandlung im Verfahren gegen den VfB Stuttgart beginnt um 10 Uhr, um 13 Uhr folgt die Verhandlung im Verfahren gegen Schalke 04. Beide Verhandlungen werden geleitet durch Stephan Oberholz, den Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Beide Vereine hatten fristgerecht Einspruch gegen die vorausgegangenen Einzelrichter-Urteile eingelegt. Der VfB Stuttgart war darin wegen der Vorfälle im Rahmen des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Köln am 14. Mai 2022 mit eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt worden. Schalke hatte wegen der Vorfälle im Rahmen der Zweitligapartie gegen den FC St. Pauli am 7. Mai 2022 eine Geldstrafe in Höhe von 93.160 Euro erhalten.