Mündliche Verhandlung: Sportgerichtsverfahren gegen Dynamo Dresden

In den Sportgerichtsverfahren gegen die SG Dynamo Dresden wegen der Vorkommnisse im Meisterschaftsspiel der 2. Bundesliga in Dresden gegen den FC Schalke 04 und wegen der Vorkommnisse in den Relegationsspielen gegen den 1. FC Kaiserslautern hat das DFB-Sportgericht auf Antrag des DFB-Kontrollausschusses wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Verfahren und zur ordnungsgemäßen Aufklärung der Sachverhalte mündliche Verhandlung anberaumt.

Die Verhandlung beginnt am heutigen Montag um 12.30 Uhr im DFB-Campus.