Umkämpftes Derby mit 258.000 TV-Zuschauern: 1860 München vs. Bayern München II

Münchner Derby sorgt für Quotenrekord bei Magenta Sport

Das Münchner Derby hat Magenta Sport einen Quotenrekord in der 3. Liga beschert. 258.000 Zuschauer schalteten am Sonntag beim Duell zwischen dem TSV 1860 München und FC Bayern München II (1:1) ein. Magenta Sport, Host Broadcaster und Pay-TV-Partner der 3. Liga, hatte die Partie frei empfangbar übertragen. Die vorherige Bestmarke von Magenta Sport für eine Liveübertragung aus der 3. Liga hatte bei 160.000 Zuschauern gelegen.

Durch das Derby wurde auch der Rekord für einen kompletten Spieltag geknackt. Zum Vergleich: Beim Saisonauftakt hatten insgesamt 370.000 Zuschauer die zehn Partien des 1. Spieltags live bei Magenta Sport verfolgt und damit für die bis dahin beste Resonanz in der 3. Liga im Pay-TV gesorgt.

Magenta Sport überträgt seit der Saison 2017/2018 alle 380 Partien der 3. Liga einzeln und in der Konferenz live. Die ARD und ihre 3. Programme zeigen 86 Partien live im Free-TV, alle samstags. Die Begegnungen am Freitag, Sonntag und Montag sowie an Wochenspieltagen sind exklusiv live bei Magenta Sport zu sehen.

[jb]