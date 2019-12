Münchner Derby bei Magenta Sport für alle frei empfangbar

Endlich wieder ein Derby in München - und jeder kann es sehen. Magenta Sport überträgt das Stadtduell am 16. Spieltag der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem FC Bayern München II am Sonntag auch für Nicht-Abonnenten live und kostenlos. Anstoß im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr.

Auf der Webseite von Magenta Sport werden schon im Vorfeld alle Informationen über das Event in der bayerischen Landeshauptstadt, Fakten zum Spiel, die Highlights der vergangenen Partien beider Vereine sowie ein direkter Verweis zur Übertragung angeboten.

[dfb]