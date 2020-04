München bleibt EM-Spielort: "Wichtiges Signal in schwerer Zeit"

München und die Allianz Arena bleiben auch nach der Verlegung der UEFA EURO 2020 ins Jahr 2021 der deutsche Spielort der ersten paneuropäischen Europameisterschaft. Diesen Beschluss fasste der Feriensenat des Stadtrats der bayerischen Landeshauptstadt auf seiner heutigen Sitzung.

Eine Austragung des Turniers ist vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 vorgesehen. In München sind drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft sowie ein Viertelfinale geplant. Die UEFA hatte das Turnier für dieses Jahr mit zwölf Spielorten in zwölf Ländern angelegt. Anlass war der 60. Geburtstag der UEFA Europameisterschaften in diesem Jahr. Die Corona-Pandemie machte eine Verlegung des Turniers in das kommende Jahr notwendig.

"München ist und bleibt eine Fußball-Hochburg"

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Wir freuen uns sehr, dass München Spielort der EURO 2020 bleibt. Es ist ein wichtiges Signal in einer schweren Zeit. München ist und bleibt eine Fußball-Hochburg. Für mich unvergessen ist das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft 2006 in München. Wir werden, wenn diese Krise dann hoffentlich überstanden ist, dank des Fußballs wieder Menschen aus aller Welt bei uns empfangen und Herzlichkeit und Gastfreundschaft leben. Die Fans können den vier EM-Spielen in München, vor allem den drei Partien unseres DFB-Teams, mit Vorfreude entgegenblicken."

DFB EURO GmbH-Geschäftsführer Philipp Lahm, zugleich Ehrenbürger und Botschafter der Stadt München für die UEFA EURO 2020, erklärt: "Wir freuen uns über die Entscheidung der Stadt München. Wir bedanken uns bei allen, die unverdrossen daran gearbeitet haben, dass München im Sommer 2021 spannenden Fußball zu sehen bekommt: bei der Stadt München, der Allianz Arena und dem FC Bayern. Gerade nach dem coronabedingten Ausnahmezustand ist das eine Aussicht auf großen Sport, Lebensfreude und eine Normalität, die wir gerade schmerzlich vermissen. Wir werden mit der Verantwortung, meine Heimatstadt München angemessen als eine Hauptstadt Fußballeuropas zu feiern, sorgfältig umgehen."

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius sagt: "Wir begrüßen die Zusage der Stadt München sehr und danken unseren Partnern vor Ort. Der DFB, der Freistaat Bayern, die bayerische Landeshauptstadt, die Allianz Arena und der FC Bayern haben ihren Zusammenhalt und die uneingeschränkte Unterstützung des europäischen Gedankens nun erneut dokumentiert. Wir sind froh, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern in Deutschland und bei der UEFA auch in der aktuell herausfordernden Situation gemeinsam daran arbeiten können, den Menschen durch den Fußball wieder eine Perspektive bieten zu können - in Demut und mit der nötigen Flexibilität."



