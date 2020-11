Müllers wichtigste Länderspieltore: Nicht lang gefackelt in Tirana

Am 3. November wird Gerd Müller 75 Jahre alt. Die Anzahl seiner Lebensjahre übersteigt die seiner Tore für Deutschland nur unwesentlich. Zu Ehren des Mannes, den sie den "Bomber der Nation" nannten, erinnert DFB.de an die zehn wichtigsten Müller-Tore in chronologischer Reihenfolge. Heute: das Siegtor am 17. Februar 1971 im EM-Qualifikationsspiel in Albanien.

Mehr als drei Jahre nach dem blamablen ersten Albanien-Gastspiel (0:0), das Deutschland die EM-Teilnahme kostete, kommt es 1971 zur Neuauflage in Tirana. Wieder geht es um die Fahrkarte zur Europameisterschaft, diesmal fällt aber noch keine Entscheidung. Dennoch können sich die Deutschen keinen Ausrutscher leisten beim punktlosen Schlusslicht.

Das wehrt sich wie 1967 nach Kräften, nur einer findet das Tor der Skipetaren: Gerd Müller. In der 38. Minute kommt der Ball über Jürgen Grabowski und Wolfgang Overath zum "Bomber", der nicht lange fackelt. Im 28. Länderspiel ist es bereits sein 31. Tor, weshalb der kicker feststellt: "Wenn der Müller nicht wär'". Der Gefeierte gibt zu Protokoll: "Ja mei, das war ein schweres Spiel. Dass ich das Tor des Tages schoss, darüber freue ich mich besonders."

