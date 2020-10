Müllers wichtigste Länderspieltore: Kopfball verhindert WM-Fehlstart

Am 3. November wird Gerd Müller 75 Jahre alt. Die Anzahl seiner Lebensjahre übersteigt die seiner Tore für Deutschland nur unwesentlich. Zu Ehren des Mannes, den sie den "Bomber der Nation" nannten, erinnert DFB.de an die zehn wichtigsten Müller-Tore in chronologischer Reihenfolge. Heute: der Siegtreffer am 3. Juni 1970 in León bei der WM 1970 in Mexiko.

Zum Auftakt der Weltmeisterschaft in Mexiko bekommt Deutschland den vermeintlich leichtesten Gegner serviert. Doch Außenseiter Marokko führt zur Pause und hält nach 77 Minuten noch ein 1:1. Dem DFB-Team droht eine Blamage, als eine Kombination der Joker das erlösende 2:1 einleitet. Jürgen Grabowskis Flanke köpft Johannes Löhr auf die Latte. Der Abpraller fällt dem Mann mit dem eingebauten Torinstinkt auf die Stirn: Gerd Müller! Es ist der Sieg.

Kommentar Müller: "In den letzten 20 Minuten habe ich ganz schön geschnauft. Da wollte ich schon gar nicht mehr nach vorne mitlaufen, aber dann habe ich gesehen, dass von hinten der Löhr kommt. Dann bin ich doch mit vorgegangen."

[um]