Müller ist "Spieler des Rumänien-Spiels"

Als Joker eingewechselt und zum Sieg getroffen: Thomas Müller hat beim 2:1 in der WM-Qualifikation gegen Rumänien erneut seine Bedeutung für das Team von Bundestrainer Hansi Flick unter Beweis gestellt.

Gegen Rumänien kam Müller in der 67. Minute beim Stand von 1:1 für Timo Werner in die Partie. In der 81. Minute war es dann soweit, der Münchner tauchte im gegnerischen Fünfmeterraum auf und spitzelte den Ball nach Kimmichs Ecke und einer Verlängerung Goretzkas zur Führung ins Tor.

Damit überzeugte Müller die Fans, die ihn mit 27,4 Prozent der Stimmen zum Spieler des Spiels wählten. Hinter Müller landeten Serge Gnabry (26,4 Prozent) und Leroy Sané (13,9 Prozent) auf den Plätzen zwei und drei.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

