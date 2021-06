Joachim Löw: "Dass manche Dinge nicht so perfekt laufen, war klar"

Müller: "Habe auch viel Gutes gesehen"

Die deutsche Nationalmannschaft weilt zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Trainingslager in Österreich. Im ersten Härtetest am Mittwochabend gegen Dänemark, in dem Deutschland lange die bessere Mannschaft war, gab es ein 1:1. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel.

Joachim Löw: Es war schon Licht und Schatten, wir haben lange gut verteidigt, aber machen uns natürlich das Leben selber schwer, in dem wir nicht das 2:0 machen. Dass manche Dinge nicht so perfekt laufen, war aber klar. Ab Freitag sind wir wieder vollzählig im Training und haben dann über eine Woche Zeit, an den richtigen Schrauben zu drehen.

Thomas Müller: Es war sehr intensiv und ich musste viel laufen, daher habe ich jetzt nicht direkt die Analyse parat. Ich habe aber auch viel Gutes gesehen. Die Lattentreffer sind natürlich unglücklich. Klar ist das Gegentor ärgerlich, andererseits haben die Dänen eben auch gute Spieler, die sowas dann bestrafen.

