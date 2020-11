MSV trennt sich von Trainer Lieberknecht

Drittligist MSV Duisburg hat nur wenige Stunden nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FC Viktoria Köln seinen Cheftrainer Torsten Lieberknecht freigestellt. Die "Zebras" belegen mit nur acht Punkten aus acht Spielen einen Abstiegsplatz, konnten in dieser Saison noch kein Heimspiel gewinnen. Der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer Lieberknecht war beim MSV seit dem 1. Oktober 2018 im Amt.

"Wir haben in dieser Saison auch nach acht Spielen nicht zu Konstanz und Stabilität gefunden", begründete Duisburgs Sportdirektor Ivo Grlic die Entscheidung der Vereinsführung. "Die Ergebnisse stimmen nicht und eine positive Entwicklung konnten wir leider auch nicht erkennen. Das macht diesen Schritt jetzt notwendig, denn die Mannschaft besitzt Potenzial. Wir sind überzeugt davon, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen - auch wenn es das erste Ziel sein muss, wieder in ruhiges Fahrwasser zu kommen."

Trio übernimmt zunächst

Bis zur Begegnung und auch im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Türkgücü München am Samstag (ab 14 Uhr) werden die Co-Trainer Marvin Compper und Branimir Bajic sowie Torwarttrainer Sven Beuckert das Team betreuen. Der weitere Co-Trainer Philipp Klug fehlt aufgrund eines positiven Corona-Tests und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Der neue Cheftrainer soll am Sonntag nach dem Spiel in München vorgestellt werden. Bis dahin wird er seine Arbeit mit dem Team nicht aufnehmen können, sondern muss zunächst zwei negative Corona-Tests absolvieren, um zur Mannschaft zu stoßen.