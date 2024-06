MSV Duisburg zieht Bewerbung für die 2. Frauen-Bundesliga zurück

Der aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga abgestiegene MSV Duisburg zieht die Bewerbung für die Saison 2024/2025 in der 2. Bundesliga zurück. Das gab der Klub am heutigen Dienstag bekannt.

Gemäß der DFB-Spielordnung (§48a Nr.2.) reduziert sich dadurch die Anzahl der Absteiger in der 2. Frauen-Bundesliga aus der Saison 2023/2024:

Wird einem der 2. Frauen-Bundesliga zuzuordnenden Verein eine für die kommende Spielzeit bereits erteilte Zulassung vor dem ersten Spieltag entzogen oder eine beantragte Zulassung nicht erteilt, obwohl er nicht abgestiegen ist, oder gibt er sie zurück, so gilt er vorbehaltlich der dort gültigen Zulassungsvoraussetzungen als Absteiger in die Regionalliga und rückt somit an den Schluss der Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga der vorausgegangenen Spielzeit. Die Anzahl der aus sportlichen Gründen abgestiegenen Vereine der vorangegangenen Spielzeit vermindert sich entsprechend.

Demnach wird der Tabellenzwölfte aus der Saison 2023/2024, der SV 67 Weinberg, vorbehaltlich der finalen Zulassungserteilung auch in der kommenden Saison in der 2. Frauen-Bundesliga vertreten sein und nicht in die Regionalliga Süd absteigen.

