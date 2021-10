MSV Duisburg trennt sich von Dotchev

Pavel Dotchev ist nicht mehr Trainer des Drittligisten MSV Duisburg. Die abstiegsbedrohten "Zebras" haben sich mit sofortiger Wirkung vom 56-Jährigen getrennt. Nach elf Spieltagen stehen für den MSV zwölf Punkte zu Buche. Das 0:1 gegen den SV Meppen am vergangenen Wochenende war für die Duisburger die sechste Niederlage aus den zurückliegenden acht Begegnungen. Dotchev, mit 295 Begegnungen an der Seitenlinie Rekordtrainer in der 3. Liga, hatte die Mannschaft Anfang Februar übernommen.

"Pavel Dotchev gebührt unser Dank, den MSV in der komplizierten vergangenen Spielzeit noch zum Klassenerhalt geführt zu haben", so der MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald. "Punkteausbeute, Tabellenplatz und der negative Trend der vergangenen Spiele haben uns allerdings jetzt nach reiflicher Überlegung zu diesem harten Schritt gezwungen. Diese Entscheidung haben wir mit Geschäftsführung, Sportdirektor Ivo Grlic und allen Gremien nach intensiven Beratungen und vielen Gesprächen gemeinsam getroffen."

Schubert übernimmt interimsweise

Die Mannschaft des MSV Duisburg wird vorerst interimsweise von NLZ-Leiter Uwe Schubert als Cheftrainer gemeinsam mit dem bisherigen Co- und Torwart-Trainer-Team Branimir Bajic, Philipp Klug und Sven Beuckert gecoacht. "Uwe Schubert hat kurzfristig unserem Wunsch und unserer Bitte entsprochen, in dieser Situation mit seiner Erfahrung zu helfen", erklärte Sportdirektor Ivo Grlic.

Das Quartett wird voraussichtlich auch beim nächsten Spiel des MSV beim FSV Zwickau am Samstag, 16. Oktober (ab 14 Uhr, live bei MagentaSport) verantwortlich sein.