MSV Duisburg: Nachholspiele angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die beiden Nachholspiele vom MSV Duisburg in der 3. Liga terminiert. Demnach treten die Duisburger am Sonntag, den 8. August (ab 13 Uhr), zu Hause gegen Aufsteiger TSV Havelse an. Die zweite Nachholpartie bestreiten sie am Mittwoch, den 18. August (ab 19 Uhr), beim Zweitligaabsteiger VfL Osnabrück. MagentaSport überträgt beide Begegnungen wie gewohnt live.

Die neu angesetzten Partien vom 1. und 2. Spieltag waren an den ursprünglichen Terminen ausgefallen, weil sich der MSV Duisburg seit vergangener Woche in Mannschaftsquarantäne befindet und so weniger als 16 verfügbare Spieler für die Spiele gehabt hätte. Das Nachholspiel gegen Havelse ist somit das erste Saisonspiel für die Duisburger, die Konkurrenz absolviert am kommenden Wochenende (30. Juli bis 2. August) jeweils ihr zweites Saisonspiel.

[dfb]