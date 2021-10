MSV Duisburg: Hagen Schmidt übernimmt

Der abstiegsbedrohte Drittligist MSV Duisburg ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Hagen Schmidt wechselt von der U 17 von Borussia Mönchengladbach an die Wedau und hat einen Vertrag bis zum Sommer 2023 unterschrieben. Bei den "Zebras" folgt der 51-Jährige auf den beurlaubten Drittliga-Rekordtrainer Pavel Dotchev. Für ein Spiel (2:3 beim FSV Zwickau) war Nachwuchsleiter Uwe Schubert als Interimstrainer bei den "Zebras" eingesprungen.

Hagen Schmidt hatte im Sommer 2016 nach Stationen als U 19-Trainer beim Halleschen FC und beim VfL Wolfsburg die U 17 von Borussia Mönchengladbach übernommen. In der aktuellen Spielzeit belegen die "Fohlen" in der West-Staffel der B-Junioren Bundesliga mit der optimalen Ausbeute von vier Siegen aus vier Spielen den dritten Platz. Den MSV Duisburg, der aktuell einen Punkt Rückstand auf die sichere Zone aufweist, soll der Fußballlehrer vor dem drohenden Abstieg in die Regionalliga bewahren.

Sportdirektor Grlic: "Er ist zielstrebig, selbstbewusst und stark"

"Hagen hat in den Gesprächen akribisch und detailliert den Stand beim MSV aufgezeigt", so Duisburgs Sportdirektor Ivo Grlic. "Er ist zielstrebig in der Ansprache, hat eine klare Spielidee, ist selbstbewusst und dabei stark und auch hart genug für die aktuelle Situation - aber auch mit Visionen, ohne dabei den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen."

MSV-Präsident Ingo Wald ergänzt: "Hagen Schmidt erfüllt unser Anforderungsprofil. Er soll die Mannschaft stabilisieren, für die Zukunft weiterentwickeln, aber vor allem erfolgreich spielen. Er hat uns in seiner Analyse des Teams, der Situation und dem Aufzeigen der Wege daraus absolut überzeugt. Mit seiner Begeisterung, seiner geradlinigen Ansprache, seinem präzisen Auftreten und seinem Sachverstand besitzt er das Rüstzeug, um die geforderten Punkte umzusetzen."

Hagen Schmidt selbst meint: "Der MSV ist ein cooler Verein mit viel Potenzial. Mir ist bewusst, dass die Ansprüche groß sind, das wird eine interessante Herausforderung. Ich gehe die Aufgabe mit viel Energie und Überzeugung an."

Seinen Einstand als neuer MSV-Trainer gibt Hagen Schmidt im Niederrheinpokal-Spiel der "Zebras" am Mittwoch, 19.30 Uhr, bei Hellas Krefeld. In der 3. Liga geht es am Montag, 25. Oktober, ab 19 Uhr, gegen den 1. FC Kaiserslautern weiter.

