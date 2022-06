Moukoko ist "Spieler des Polen-Spiels"

Wenn Youssoufa Moukoko für die U 21-Nationalmannschaft aufläuft, sind Tore fast garantiert. In seinem vierten Länderspiel für die DFB-Auswahl erzielte der Offensivspieler von Borussia Dortmund beim 2:1 im abschließenden EM-Qualifikationsspiel gegen Polen in Lodz seine Treffer Nummer fünf und sechs - und das in unnachahmlicher Art und Weise.

Nicht von ungefähr fiel die Wahl der Userinnen und User auf DFB.de und des Fan Club Nationalmannschaft bei der Wahl zum "Spieler des Polen-Spiels" auf den 17-Jährigen, insgesamt 59,5 Prozent der Stimmen entfielen auf Moukoko. Dahinter landeten Lazar Samardzic mit 33,6 Prozent und Kapitän Jonathan Burkardt mit 1,8 Prozent auf den Plätzen zwei und drei.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!

