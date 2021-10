Moukoko fällt für U 21-Spiele aus

Youssoufa Moukoko fällt für die kommenden EM-Qualifikationsspiele der U 21-Nationalmannschaft gegen Israel und Ungarn verletzungsbedingt aus. Der 16 Jahre alte Stürmer reiste am Mittwochabend aus dem Teamhotel ab und kehrt zu seinem Verein Borussia Dortmund zurück.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo trifft am Donnerstag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) in Paderborn auf Israel und in Szeged am 12. Oktober (ab 17.30 Uhr, live auf ProSieben MAXX) auf Gastgeber Ungarn.