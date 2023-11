Morgalla: "Wir dürfen keinen unterschätzen"

Beide sind in der U 21-Nationalmannschaft noch am Anfang ihres Weges - und für Defensivaufgaben zuständig. Zwei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Paderborn sprechen Leandro Morgalla von Red Bull Salzburg und Bright Akwo Arrey-Mbi von Hannover 96 über ihre bisherigen Erfahrungen in der U 21 und auch über den zweiten Gegner Polen.

Leandro Morgalla über...

... sein Debüt gegen Bulgarien: Da ich dort in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden musste, ist die erneute Berufung in jedem Fall eine kleine Entschädigung. Es war letztes Mal schon besonders, dabei zu sein und direkt zu spielen. Dann ist es aber bitter gelaufen mit der Oberschenkelverletzung. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.

... die Spiele gegen Estland und Polen: Es sind zwei schwere Spiele für uns gegen zwei komplett unterschiedliche Gegner. Wir werden gegen beide Mannschaften Topleistungen brauchen, um zu gewinnen, und dürfen keinen unterschätzen in der Gruppe. Aber wir sind hier zusammen, um beide Spiele zu gewinnen. Es würde dann jedem gut tun, sich mit einem positiven Gefühl in die längere Pause zu verabschieden.

... seinen Wechsel nach Österreich: Bisher waren Höhen und Tiefen dabei. Ich habe schon früh in der Startelf gestanden, nach der Verletzung kam ich dann etwas aus dem Tritt. Aber ich arbeite immer sehr hart, und für mich war der Wechsel die richtige Entscheidung.

... Torjäger Youssoufa Moukoko: Es ist immer gut, wenn man so einen Spieler vorne drin hat. Es macht Spaß, mit ihm zu spielen. Man weiß, dass man - egal wie es steht - immer zu Torchancen kommt.

Bright Akwo Arrey-Mbi über...

... die Atmosphäre im Team: Die Stimmung ist wie immer sehr gut. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile, haben schon zusammen gespielt und trainiert. Es macht immer Spaß, hier dabei zu sein.

... seine Erwartungen vor den beiden Spielen: Natürlich mache ich mir Hoffnung, dass ich von Anfang an spiele. Aber der Trainer muss das entscheiden. Beide Mannschaften spielen ganz anders. Er wird sich an die Gegner anpassen, und schauen, wer den Job gegen wen besser erledigen würde. Natürlich freue ich mich, überhaupt dabei zu sein. Aber ich möchte auch in der U 21 den nächsten Schritt gehen. Und der ist, dass ich spiele und das von Anfang an. Das ist mein Ziel hier.

... seine Entwicklung in Hannover: Gerade läuft es sehr gut. Ich habe die meisten Spiele gemacht und ich hoffe, dass ich weiter spiele. Das ist ein Riesenschritt für einen Innenverteidiger.

... den zweiten Gegner Polen: Spannend wird gerade das Spiel. Wir wissen, wie es letztes Mal gelaufen ist, und das war nicht schön (0:4 in der EM-Qualifikation vor zwei Jahren, d. Red). Wir wissen aber, dass wir es können und was wir tun müssen, um das Spiel nun zu gewinnen.

[dfb]