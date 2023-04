Monica Lierhaus neu im Kuratorium der Herberger-Stiftung

TV-Moderatorin Monica Lierhaus zählt ab sofort zu den Mitgliedern des Kuratoriums der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Das DFB-Präsidium berief die 52 Jahre alte Hamburgerin am heutigen Freitag im Rahmen seiner Sitzung auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main in das Aufsichts- und Beratungsorgan der ältesten deutschen Fußballstiftung. Monica Lierhaus folgt auf Reinhold Beckmann, der das Gremium auf eigenen Wunsch aus privaten Gründen verlassen hat. Insgesamt gehören 25 Persönlichkeiten aus dem Fußball und anderen gesellschaftlichen Bereichen dem Kuratorium an.

Monica Lierhaus sagt: "Sepp Herberger legte großen Wert auf soziale Verantwortung und die Integration von Benachteiligten. Es ist mir daher eine große Ehre, mich künftig für die Stiftung einzusetzen. Gerade in so schwierigen Zeiten ist soziales Engagement wichtiger denn je, und ich freue mich darauf, die Projekte der Stiftung als Kuratoriumsmitglied unterstützen zu dürfen."

Neuendorf: "Lierhaus steht eindrucksvoll für unsere Ziele"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der Vorsitzende des Kuratoriums, sagt: "Wir freuen uns sehr über die Bereitschaft von Monica Lierhaus, künftig das Wirken der Sepp-Herberger-Stiftung zu unterstützen. Sie steht mit ihrem Lebensweg eindrucksvoll für unsere Ziele. Ganz im Sinne von Sepp und Eva Herberger wollen wir Menschen in gesundheitlicher Not unterstützen und sie auf dem Weg zurück ins Leben begleiten. Reinhold Beckmann danken wir für seine Unterstützung in den vergangenen Jahren."

Die Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes wurde im März 1977 errichtet. Sie ist alleinige Erbin der kinderlosen Eheleute Sepp und Eva Herberger. Die Stiftung fördert und realisiert in Deutschland verschiedene Projekte in den Bereichen Handicapfußball, Resozialisierung sowie Schule und Verein. Zu den bekanntesten Engagements zählen die Blindenfußball-Bundesliga, die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards sowie die Resozialisierungsinitiative "Anstoß für ein neues Leben".

Weitere Informationen sind unter www.dfb-stiftungen.de zu finden.

