Moerstedt: "Ans Leistungsmaximum gehen"

Für die U 17-Nationalmannschaft hätten die ersten Pflichtspiele der Länderspielsaison nicht besser laufen können. Nach einem 4:0 gegen Gastgeber Moldau gewann die Mannschaft von Trainer Christian Wück auch ihr zweites Spiel in der ersten Runde der EM-Qualifikation. Gegen Lettland setzte sich die DFB-Auswahl mit 2:0 (0:0) durch und steht somit bereits als Gruppenerster fest. Dank des Qualifikationsmodus, in dem jeder Punkt zählt, ist das letzte Gruppenspiel heute (ab 12 Uhr, hier im Livestream) gegen die Slowakei dennoch von gleichbleibender Bedeutung. Max Moerstedt, Stürmer der TSG Hoffenheim, steuerte zum Auftaktsieg gegen Moldau einen Doppelpack bei. Im DFB.de-Interview sprach er darüber, wie er die bisherige Qualifikation erlebt hat und blickt auf kommende Herausforderungen.

DFB.de: Zwei Spiele, 6:0 Tore und den Gruppensieg bereits in der Tasche, was ist das für ein Gefühl?

Max Moerstedt: Wir sind als Team sehr stolz und auch froh, dass wir die Eliterunde so früh klarmachen konnten. Der Fokus liegt jetzt klar darauf, alle Spiele zu gewinnen, am liebsten zu null. Die Zeit in Moldau ist für uns noch nicht gelaufen. Wir wollen auch gegen die Slowakei konsequent so weiterspielen und gewinnen. Erst danach können wir feiern.

DFB.de: Der Sieg gegen Lettland war ein hartes Stück Arbeit.

Moerstedt: Wir hatten Lettland im Vorfeld gut analysiert und wussten genau, was auf uns zukommt. Dass sie robust spielen würden und qualitativ etwas über Moldau einzuschätzen sind, hat uns also nicht überrascht. Am Ende war es eine souveräne Leistung, bei der wir unser Spiel auf den Platz gebracht haben.

DFB.de: Gerade Sie mussten sich in vorderster Linie gegen körperlich robuste Verteidiger durchsetzen. Was hat Ihnen das Trainerteam mitgegeben?

Moerstedt: Als wir in der ersten Halbzeit ohne Tor geblieben sind, haben sie uns daran erinnert, auf unsere Stärken zu vertrauen. Wir hatten zuvor in jedem Spiel mindestens einen Treffer gemacht – das sollte auch gegen Lettland funktionieren. Am Ende haben sie Recht behalten und in der zweiten Hälfte sind die Treffer gefallen.

DFB.de: Gehen Sie mit der bereits sicheren Qualifikation für die Eliterunde anders in das letzte Gruppenspiel?

Moerstedt: Wir haben den Anspruch, alle drei Spiele für uns zu entscheiden und gehen deswegen mit dem gleichen Fokus ins letzte Spiel. Es geht schließlich noch um die bestmögliche Ausgangsposition für die Eliterunde. Alle Spiele gewinnen und kein Gegentor fangen – das ist unsere klare Mission.

DFB.de: Als Stürmer ist man sicherlich immer auch daran interessiert, das persönliche Torekonto noch weiter in die Höhe zu schrauben.

Moerstedt: Ja, klar. Ich war mit den ersten beiden Spielen insgesamt zufrieden. Es geht aber immer mehr. Gegen die Slowakei möchte ich das zeigen und weitere Tore nachlegen.

DFB.de: Ihrem Mitspieler Fayssal Harchaoui war es ein besonderes Anliegen, alle Spiele zu null spielen.

Moerstedt: Es muss alles ineinandergreifen. Wenn wir hinten kein Tor bekommen, ist es für uns Stürmer vorne auch einfacher, Tore zu machen. Deswegen müssen wir alle zusammen dafür sorgen, ohne Gegentor zu bleiben.

DFB.de: Wie waren für Sie Ihre ersten Pflichtspiele im Nationaltrikot?

Moerstedt: Es ist überragend, dass es jetzt um etwas geht. Wir alle haben darauf hingearbeitet, hier gut zu performen und im Anschluss die nächsten Schritte zu gehen. Es erfüllt mich mit Stolz, jetzt auch Pflichtspiele für Deutschland bestreiten zu dürfen.

DFB.de: Blicken Sie und die Mannschaft jetzt schon ein wenig auf die Eliterunde und was wollen Sie dort erreichen?

Moerstedt: Ähnlich wie hier. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, jede Partie Vollgas geben und an unser Leistungsmaximum gehen. Dann machen wir auch vorne die Tore und kassieren hinten keine.

