Mönchengladbach empfängt den BVB

Im Viertelfinale um den DFB-Pokal kommt es zum Bundesligaduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Beide Mannschaften trafen im Pokal bislang dreimal aufeinander - zuletzt setzte sich der BVB im Oktober 2019 in der 2. Runde 2:1 durch.

Regionalligist Rot-Weiss Essen erwischte als verbliebenes unterklassiges Team mit Holstein Kiel einen Zweitligisten und darf als Amateurverein vor heimischer Kulisse antreten. "Wir nehmen das Spiel gerne an. Das ist ein Spiel, in dem man eine gewisse Pokalfantasie weiterführen kann", kommentierte RWE-Trainer Christian Neidhart das Los. In den beiden weiteren Partien in der Runde der letzten Acht kommt es mit RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg zu einem weiteren hochkarätigen Duell zwischen zwei Bundesligisten. Zudem reist Werder Bremen zum Zweitligisten Jahn Regensburg.

Gespielt wird am 2. und 3. März

Die Auslosung wurde von Solo-Weltumsegler Boris Herrmann wie gewohnt im Rahmen der ARD-Sportschau vorgenommen. Als Ziehungsleiter fungierte Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie.

Die Viertelfinalspiele werden am 2. und 3. März ausgetragen, die zeitgenauen Terminierungen werden noch bekanntgegeben. Die Halbfinals sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das traditionell in Berlin stattfindende Endspiel steigt am 13. Mai.

Das Viertelfinale im Überblick:

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

Rot-Weiss Essen - Holstein Kiel

SSV Jahn Regensburg - SV Werder Bremen

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

