Mölders ist "Spieler der Saison" - Köllner gewinnt Trainer-Wahl

Die Kapitäne, Trainer und Fans der 3. Liga haben gewählt, das Ergebnis steht fest: Sascha Mölders ist Spieler der Saison 2020/2021. Die Auszeichnung zum Trainer der Saison sichert sich Michael Köllner. Damit gehen beide Titel an 1860 München. Am kommenden Samstag könnte das Duo dann den nächsten Erfolg feiern: Im Showdown gegen den direkten Konkurrenten FC Ingolstadt geht es um den dritten Tabellenplatz - und damit um die Chance, in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

Mölders hat außerdem beste Chancen, sich die Torjägerkanone zu sichern, die der DFB mit dem kicker in Kooperation mit Volkswagen in der vergangenen Saison erstmalig vergeben hatte. Mit 22 Treffern führt der 36 Jahre alte Ex-Bundesligaspieler die Torschützenliste einen Spieltag vor Saisonende an und hat damit vier Treffer mehr auf dem Konto als sein erster Verfolger Terrence Boyd (Hallescher FC). Den Torrekord für eine Saison in der 3. Liga hält Dominik Stroh-Engel, der in der Saison 2013/2014 genau 27 Treffer für den SV Darmstadt erzielte.

Mehr als 35.000 Stimmen

Bei der Wahl zum Spieler der Saison trafen in diesem Jahr zwei Generationen aufeinander. Neben Mölders stand der 23 Jahre alte Nicklas Shipnoski vom Aufsteiger 1. FC Saarbrücken zur Wahl. Dabei hatte der Routinier klar die Nase vorn: Mehr als 76 Prozent der Fans stimmten für den Mölders, insgesamt sammelte er 14.651 Stimmen. Sein junger Kontrahent kam auf 4469 Stimmen.

Ebenso deutlich fiel auch das Ergebnis bei der Wahl zum Trainer der Saison aus. 12.386 von 16.326 Fans (75 Prozent) wählten Köllner, der das Traineramt bei 1860 in der vergangenen Saison übernommen hatte. Guerino Capretti vom Aufsteiger SC Verl sammelte 3940 Stimmen.

Auszeichnungen am letzten Spieltag

Michael Köllner folgt auf Sebastian Hoeneß, der sich den Titel des Trainers der Saison in der vergangenen Saison gesichert hatte, als er mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern überraschend Meister geworden war. Sascha Mölders tritt die Nachfolge von Kwasi Okyere Wriedt (damals FC Bayern II) an. Köllner und Mölders werden am kommenden Samstag (ab 14 Uhr, live im Bayerischen Rundfunk) im Rahmen des letzten Saisonspiels beim FC Ingolstadt vom DFB mit Trophäen gewürdigt.

Wie in den vergangenen Jahren sind der Spieler und der Trainer der Saison in einer Mischung aus Experten- und Fanabstimmungen ermittelt worden. Die Vorauswahl hatten die Kapitäne und Trainer der Drittligisten getroffen. Jeder von ihnen wählte seinen Spieler der Saison und seinen Trainer der Saison. Einzige Vorgabe war, dass kein Spieler oder Trainer aus dem eigenen Klub gewählt werden durfte. 19 von 20 Klubs beteiligten sich an der Abstimmung. Die Spieler und Trainer mit den meisten Stimmen aus der Vorauswahl kamen ins Fan-Voting.

