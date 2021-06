Modric-Traumtor: Kroatien folgt England und Tschechien ins Achtelfinale

Durch ein 1:0 (1:0) gegen Tschechien sicherte England sich den Gruppensieg in Gruppe D. Trotz der Niederlage stehen auch die Tschechen als Achtelfinalteilnehmer der UEFA EURO 2020 fest. Den beiden Teams folgt auch Kroatien in die K.o.-Runde der EURO, die Kroaten besiegten Schottland im Spiel um den Achtelfinaleinzug 3:1 (1:1).

Schon in der zweiten Minute sahen die Zuschauer im Wembley-Stadion die erste große Chance der Engländer, Raheem Sterling traf mit seinem Lupfer jedoch nur den Pfosten. Sterling belohnte sich schon wenig später: Nach einer Flanke von Jack Grealish von der linken Seite löste er sich im Fünfmeterraum vom Gegenspieler und köpfte den Ball in das Tor (12.). Auch nach dem Führungstreffer machte England weiter Druck: Tomas Vaclik parierte gegen Harry Kane (26.), Luke Shaws Richtung Tor abgefälschte Flanke rettete er zur Ecke (36.). Tschechiens größte Chance hatte Tomas Holes, seinen Fernschuss lenkte Jordan Pickford per Hechtsprung zur Ecke (28.).

In der zweiten Halbzeit beruhigte sich die Partie, beide Mannschaften schienen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein und produzierten keine nennenswerten Chancen mehr. Bemerkenswert war aber die Einwechslung des Dortmunders Jadon Sancho in der 84. Spielminute, für Sancho war es das Debüt bei der laufenden Europameisterschaft.

Kroatien zieht ins Achtelfinale ein

Kroatien nutzte die erste eigene Chance in der Partie zur Führung. Nach einer Flanke von der rechten Seite gewann Ivan Perisic das Kopfballduell im Strafraum, legte zu Nikola Vlasic zurück und der traf mit seinem linken Fuß in das Netz (17.). In der 22. Minute legte Luka Modric beinahe nach, seinen Fernschuss parierte David Marshall aber sehenswert. Schottland kam noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich, als der zweite Ball nach einer Flanke bei Callum McGregor landete und er aus etwa 20 Metern das erste Turniertor für Schottland erzielte (42.).

David Marshall spielte sich auch in der zweiten Halbzeit in den Vordergrund, als er gegen den frei auf sich zulaufenden Perisic den Rückstand verhinderte (56.). Doch auch Schottland hatte seine Chancen: Nach einer der vielen schottischen Flanken kriegte McGinn zwei Meter vor dem Tor seinen linken Fuß an den Ball, traf ihn jedoch nicht richtig und so rutschte das Spielgerät am Tor vorbei. In Führung gingen dann die Kroaten (62.). Nachdem Kroatien sich rund um den gegnerischen Strafraum festgesetzt hatte, traf Luka Modric den Ball perfekt mit dem Außenrist und erzielte so einen wunderschönen Führungstreffer. Nach einer Modric-Ecke entschied Kroatien die Partie (78.): Am kurzen Pfosten stieg Perisic am höchsten und lenkte den Ball mit dem Kopf in das Tor.

Mögliche Achtelfinal-Konstellationen

England trifft als Gruppensieger im Achtelfinale auf den Gruppenzweiten der Gruppe F. Dort spielen Mittwoch Deutschland und Ungarn (ab 21 Uhr, live im ZDF) sowie Frankreich und Portugal (zeitgleich, live bei MagentaTV) um das Weiterkommen mit bestmöglicher Ausgangslage.

Die Kroaten, die wegen der mehr geschossenen Tore (5) bei gleicher Tordifferenz (+1) vor Tschechien (4) landeten, treffen auf den Zweiten der Gruppe E. Dort warten Schweden, die Slowakei, Spanien oder Polen auf den Vizeweltmeister. Wer es ist, entscheidet sich Mittwoch ab 18 Uhr in den Duellen zwischen der Slowakei und Spanien sowie zwischen Schweden und Polen. Tschechiens Gegner lässt sich noch nicht erahnen, da er von der Konstellation der Gruppendritten abhängt.

