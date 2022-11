Mobile Fanbotschaft in Katar

Die FIFA WM 2022 ist kein Turnier wie jedes andere, umso wichtiger ist es, dass die reisenden Fans der deutschen Nationalmannschaft auch in Katar auf die Unterstützung der mobilen Fanbotschaft zählen können. Erfahrene Ansprechpersonen aus der professionellen Fanarbeit werden den Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort in Doha rund um die Spiele des DFB-Teams mit Infoangeboten und ganz konkreter Hilfe zur Seite stehen. Organisiert wird die Fanbotschaft durch den Deutschen Fußball-Bund in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Fanprojekte und der Deutschen Botschaft in Doha.

Das Angebot der mobilen Fanbotschaft ist ein seit mehr als 20 Jahren bewährtes Modell der Fanbetreuung bei großen Turnieren, das vielen Anhänger*innen aus Lwiw und Paris, aus Rio und Sotschi vertraut ist. In diesem Jahr findet die erste Weltmeisterschaft im Nahen und Mittleren Osten statt. Die Menschenrechtslage in Katar bewegt viele Fans. Auch deshalb ist der Service der mobilen Fanbotschaft, die Unterstützung und Hilfe bei Problemen bietet, gerade jetzt sehr wichtig.

Fanmagazin HELMUT gratis erhältlich

Zum Angebot der mobilen Fanbotschaft gehört auch 2022 das Fanmagazin HELMUT, das zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft produziert und druckfrisch gratis verteilt wird. HELMUT liefert Infos zum Gastgeberland, zu Mannschaften und Stadien, holt Stimmen der reisenden Fans ein und weitere Geschichten rund um die WM 2022. Das 20-seitige Magazin ist Informationsquelle, Unterhaltung und beliebtes Sammelobjekt.

In Doha ist die mobile Fanbotschaft am Einkaufszentrum Gate Mall in der Nähe des Doha Exhibition & Convention Center, kurz DECC, zu finden - und zwar jeweils am Tag vor und nach dem Spiel unserer Mannschaft sowie am Spieltag selbst. Bei Notfällen ist die Fanbotschaft ab dem 21. November rund um die Uhr unter der katarischen Handynummer +974 59905460 erreichbar. Über info@fanguide-wm2022.de ist die mobile Fanbotschaft zudem via E-Mail erreichbar.

Finanziert wird das Fanbetreuungsangebot durch den DFB, der es über seine Abteilung Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange gemeinsam mit der KOS organisiert hat und nun in Katar durchführt. Weitere Informationen für Fans zu den Spielen werden jeweils aktuell auf DFB.de veröffentlicht.

