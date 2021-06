Mobile Fanbotschaft dahoam und unterwegs

Vieles ist anders bei diesem Turnier, eines bleibt gleich: Auch für die EURO 2020 organisiert der Deutsche Fußball-Bund in Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) eine mobile Fanbotschaft. Das Team wird, gemeinsam mit Betreuer*innen des Fan Club Nationalmannschaft, ab dem heutigen Dienstag in München sowie voraussichtlich auch in den weiteren Spielorten ab der Gruppenphase den Fans des deutschen Teams bei Problemen zur Seite stehen, Fragen beantworten und Infomaterial verteilen.

Der Service der mobilen Fanbotschaft ist ein seit mehr als 20 Jahren bewährtes Modell der Fanbetreuung bei großen Turnieren, das im Laufe der Zeit immer weiter verbessert worden ist. Bei der EURO 2020 stellen sich durch die besonderen Umstände besondere Herausforderungen, das Fanbotschaftsteam wird dennoch so gut wie möglich für die Fans der deutschen Nationalmannschaft da sein. Jetzt erst recht.

Fanmagazin HELMUT wird an Spielorten verteilt

Zum Angebot der mobilen Fanbotschaft gehört auch in diesem Jahr das Fanmagazin HELMUT, das zu jedem Spiel der deutschen Mannschaft, bei dem Fans vor Ort dabei sein können, produziert und druckfrisch, gratis und werbefrei auf den Straßen und Plätzen der Spielorte verteilt wird. Der HELMUT liefert Infos zu den Mannschaften, Austragungsstädten und Stadien des Turniers, versammelt Stimmen der reisenden Fans und weitere unterhaltsame Geschichten rund um die EURO 2020.

Auch der Kultur-Reiseführer "Heimspiele" der DFB-Kulturstiftung ist bei der mobilen Fanbotschaft erhältlich. Zudem hilft das Team bei Problemen und Fragen gern weiter oder bietet ganz einfach die Gelegenheit zum Austausch. In den Spielorten nach der Gruppenphase werden auch die deutschen Auslandsvertretungen die Arbeit der Fanbotschaft unterstützen.

In München ist die mobile Fanbotschaft voraussichtlich am Odeonsplatz zu finden, und zwar jeweils am Tag vor dem Spiel der deutschen Mannschaft und am Spieltag selbst. Die genauen Zeiten werden kurzfristig bekanntgegeben.

Per E-Mail ist die Fanbotschaft über info@fanguide-em2020.de erreichbar, während des Turniers fungiert das bekannte Fan-Service-Telefon des DFB unter +49 (0) 151 16788111 als telefonische Helpline.

Finanziert wird das Fanbetreuungsangebot durch den Deutschen Fußball-Bund, der es über seine Abteilung Gesellschaftliche Verantwortung und Fanbelange gemeinsam mit der Koordinationsstelle Fanprojekte organisiert und durchführt.

[nb]