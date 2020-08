Sponsorentreff: Get Together im Hotel

Mittendrin statt nur dabei: Sponsoren besuchen DFB-Frauen

Seit Mittwoch absolviert die Frauen-Nationalmannschaft die letzten Trainingseinheiten in Deutschland, bevor am Freitag um 22 Uhr der Flieger nach Brasilien startet. Vor dem Abflug bekamen die DFB-Frauen gestern Abend in Frankfurt Besuch von den Partnern und Sponsoren. "Das hat bei uns schon Tradition, dass wir vor einem großen Turnier ein solches Treffen organisieren. Das ist für die Partner, aber auch für die Spielerinnen immer sehr interessant und spannend", sagte Managerin Doris Fitschen.

Bereits beim Training schauten die Sponsoren den Spielerinnen über die Schulter. Christian Staatz und Christopher Hofbauer vertraten die adidas AG, den Generalausrüster des DFB, und sahen die Spielerinnen in Aktion. Charlotte Mundorf war für den neuen Hauptpartner der Frauen-Nationalmannschaft, die Commerzbank AG, vor Ort. Alexander Pieper vertrat die Henkel AG & Co. KGaA, für Infront Sports & Media AG waren der Geschäftsführer Marketing, Dr. Uwe Ploch, Antonio Dominguez und Patrik Holmgren in Frankfurt. Für die Flyeralarm GmbH waren Adrian Graf und Oliver Lintl dabei. Auch Maike Bremer, Senior Director der Firma Sport A, und Ortraut Dietrich freuten sich über das Treffen. "Es ist wirklich toll, dass man so nah an die Spielerinnen herankommt. Da kann man dem DFB nur gratulieren. Das ist eine tolle Idee, dass er diese Nähe schafft", sagte Maike Bremer.

"Für mich war das ein besonderer Tag"

"Es war schön zuzusehen, wie sich die Mannschaft vorbereitet und wie viel Professionalität dahinter steckt. Man spürt den Teamgeist und dass es bald losgeht", sagte Dr. Uwe Ploch, Geschäftsführer Marketing von Infront Sports & Media AG. "Es war sehr spannend zu sehen, wie hart um jeden Ball gekämpft wird", berichtete Charlotte Mundorf, Corporate Sponsoring Managerin von der Commerzbank AG. "Für mich war das ein besonderer Tag." Auch, weil die Commerzbank neu in dieser Runde vertreten ist. "Wir sind erst kürzlich Hauptpartner geworden. Ich bin wirklich total begeistert", sagte Mundorf.

Nach dem Training und einem Get Together im Hotel wurde gemeinsam gegrillt. "Es ist schön und macht Spaß sich mit den Spielerinnen und Betreuern in familiärer Atmosphäre auszutauschen", sagte Christian Staatz, Sports Marketing Football Manager von der adidas AG. "Mit den Spielerinnen tausche ich mich natürlich auch über unsere Produkte aus. Hier bekomme ich viel Feedback", sagte er.

In den Gesprächen erfuhren die Partner viel über die Olympischen Spiele, die Erfahrungen der Spielerinnen und ihre Ziele. "Die Spielerinnen waren aber auch sehr interessiert und kamen ganz offen und herzlich auf uns zu", sagte Charlotte Mundorf. "Ich wünsche der Mannschaft auf ihrer Mission Gold viel Erfolg und dass sie mit der Goldmedaille zurückkommen", sagte Alexander Pieper, Head of Corporate Sponsoring & Events der Firma Henkel AG & Co. KGaA.

[pw]