Mitte August rollt der Ball in den Junior*innen-Bundesligen wieder

Das DFB-Präsidium hat am heutigen Mittwoch auf seiner Sitzung in München den Rahmenterminkalender der Nachwuchswettbewerbe für die Saison 2021/2022 verabschiedet. Demnach beginnt die B-Juniorinnen-Bundesliga am 14. August, die A-Junioren-Bundesliga und B-Junioren-Bundesligen starten am 15. August. Statt in einer Hin- und Rückrunde wie bei den B-Juniorinnen treten die Vereine in den Junioren-Bundesligen nur einmal gegeneinander an.

Weil das finale Teilnehmerfeld der drei Junioren-Staffeln Süd/Südwest, Nord/Nordost und West erst nach dem Ablauf der Meldefrist für Teams aus den zweithöchsten Spielklassen am 30. Juni feststehen wird, beschloss das DFB-Präsidium zunächst einen Kalender mit 21 Rahmenspieltagen. Darin ist eine Maximalzahl an möglichen Spieltagen untergebracht. Der Rahmenterminkalender legt neben den Spieltagen in den Junior*innen-Wettbewerben unter anderem auch fest, wann Lehrgänge der U-Nationalteams stattfinden.

Ullrich: "Endlich geht es wieder los"

"Endlich geht es wieder los", sagt Heike Ullrich. "Die Vorfreude auf die neue Saison wuchs zuletzt von Woche zu Woche. Für die Entwicklung der Junior*innen in den Bundesligen ist es elementar, dass sie nach Monaten eingeschränkten Trainings- und Spielbetriebs nun auf den Platz zurückkehren und sich wieder messen können."

Die stellvertretende DFB-Generalsekretärin erklärt weiter: "Das auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie angepasste Hygienekonzept wird uns noch eine Weile begleiten. Jetzt sind wir vor allem dankbar, dass der Ball unter Berücksichtigung der Regeln wieder rollen kann."

Um den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga, Staffel Süd/Südwest, kämpfen in einem Hin- und Rückspiel der KSV Hessen Kassel und die SV Elversberg. Die Partien finden am 20. und 27. Juni statt. Der saarländische Verein stellt auch bei den B-Junioren eine Mannschaft: Das Hinspiel gegen die SG Rot-Weiss Frankfurt ist für den 19. Juni terminiert, das Rückspiel in Elversberg folgt eine Woche später.

Junioren: Späterer Saisonstart in den West-Staffeln möglich

Aufgrund des ausgesetzten Abstiegs bei gleichzeitigem Aufstieg aus den zweithöchsten Spielklassen ergeben sich uneinheitliche Staffelgrößen - und unterschiedlich viele Spieltage. So soll in der Staffel Süd/Südwest dem Rahmenterminkalender folgend gespielt werden. Die Saison der A-Junioren-Bundesligen beginnt demnach am 15. August und endet mit dem Endspiel um die Deutsche Meisterschaft am 29. Mai 2022. Das Finale um den DFB-Pokal der Junioren steigt am 20. Mai. Das Endspiel um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft ist für den 8. Mai 2022 geplant.

Für die Staffel Nord/Nordost, in der voraussichtlich 19 Mannschaften an den Start gehen, ist eine Verlängerung der Winterpause um 14 Tage als eine Option angedacht. Ein Datum für den Saisonstart in den West-Staffeln steht noch zur Diskussion. Die Vereine und Verbände stehen dazu im Austausch. Möglich ist, dass die Saison hier erst im September beginnt.

Klarheit herrscht dagegen über die Zahl der Absteiger. Aus den Staffeln Süd/Südwest steigen jeweils sieben, aus den Staffeln Nord/Nordost fünf und aus den West-Staffeln vier Vereine ab. Sollte sich die Zahl der teilnehmenden Klubs ändern, hat dies Einfluss auf den Abstieg. Fest steht: In den Staffeln Süd/Südwest und Nord/Nordost verbleiben jeweils 14 beziehungsweise 13 Vereine.

B-Juniorinnen: U 17-EM wirft Schatten voraus

Die B-Juniorinnen-Bundesliga beginnt am 14. August. Nach einer zweimonatigen Winterpause soll die Liga Mitte Februar 2022 fortgesetzt werden. Abhängig von einer möglichen Teilnahme der Juniorinnen an der U 17-Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina endet die Spielzeit 2021/2022 entweder am 14. Mai 2022 (bei Nicht-Teilnahme) oder am 28. Mai 2022 (bei erfolgreicher EM-Qualifikation). Das Finale um die Deutsche Meisterschaft steigt entweder am 4. Juni oder am 25. Juni 2022.

Im Gegensatz zu den Junioren plant der DFB bei den B-Juniorinnen mit einer Hin- und einer Rückrunde. In der Staffel West/Südwest werden maximal zwölf Teams starten. An den Runden der Staffeln Nord/Nordost und Süd nehmen maximal 14 Mannschaften teil. Für den Fall von 14 teilnehmenden Teams steigen sechs am Saisonende ab.

Die Spielzeit 2020/2021 musste aufgrund der Corona-Pandemie sowohl bei Juniorinnen als auch bei den Junioren ohne Wertung abgebrochen werden. Das Hygienekonzept aus der Vorsaison, unter Beachtung dessen der Spielbetrieb wieder anlaufen soll, wird nun in Abstimmung mit der Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb überarbeitet.

