Mitmachen und gewinnen: Virtuelles Meet & Greet mit Nationalspielerin

Wie groß ist die Freude, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen? Wie viel Einfluss auf den Spielverlauf können Fans im Stadion nehmen? Bereitet man sich anders vor als bei Geisterspielen? Das alles sind mögliche Fragen, die du einer unserer Nationalspielerinnen exklusiv stellen könntest. Genauso gut könntest du aber auch nach der Lieblingsserie oder den Essensvorlieben fragen. Bei unserem digitalen Fan-tastic Moment gibst du die Themen vor! Mit etwas Glück bist du dabei.

Hier geht's zum Gewinnspiel

Als Gewinner*in wirst du am 19. September per Videoschalte mit einer unserer Nationalspielerinnen verbunden. Nur einen Tag nach dem Bulgarien-Länderspiel und zwei Tage vor dem Serbien-Länderspiel werden dir so exklusive Einblicke ins Leben unserer Frauen-Nationalmannschaft gewährt.

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 16. September 2021. Der Fan Club Nationalmannschaft wünscht viel Glück!

[jh]