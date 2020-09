MitAbstandAnders: Die 3. Liga sagt Danke

Die 3. Liga und ihre 20 Klubs sagen zum Saisonstart öffentlich Danke. An die Corona-Heldinnen und -Helden des Alltags, die in den vergangenen Monaten in der Medizin, in der Pflege, in Supermärkten, weiteren systemrelevanten Berufen und nicht zuletzt in den Familien wertvolle und großartige Arbeit geleistet haben. Die 3. Liga sagt außerdem Danke an alle Fans, die Fußball lange nur im Fernsehen sehen konnten und erst allmählich wieder in die Stadien zurückkehren dürfen. Danke für eure Unterstützung, danke für eure Disziplin rund um den Restart in der Vorsaison, danke für eure Liebe zum Fußball.

Beim Eröffnungsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden am Freitagabend lag das Banner mit der Aufschrift "Wir sagen Danke. An die Corona-Helden, an die Fans" erstmals aus. Es soll bei allen Partien des 1. und 2. Spieltags an den 20 Standorten der 3. Liga zum Einsatz kommen und zu sehen sein – unterlegt mit dem Hashtag #MitAbstandAnders. Denn das ist die 3. Liga: Anders. Mit Abstand. So wie die Fans ihrer Klubs.